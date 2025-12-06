Suscribirse

“Nadie se muere de amor”: la exesposa de Mario Yepes revela su verdad, mientras que su nuevo romance vuelve a encender titulares

Carolina Villegas rompe el silencio sobre su separación y, con un mensaje de transformación personal, se distancia del ruido mediático alrededor de la relación entre Yepes y Caterin Escobar.

Redacción Gente
6 de diciembre de 2025, 12:54 p. m.
El nuevo romance entre Mario Yepes y Caterin Escobar volvió a poner bajo los reflectores la historia de la expareja.
Mientras Mario Alberto Yepes y Caterin Escobar siguen en el centro de la conversación pública por su inminente relación surgida en MasterChef Celebrity, Carolina Villegas decidió tomar la palabra y explicar cómo vivió el fin de su matrimonio.

En un testimonio íntimo, aseguró que “nadie se muere de amor” y que el duelo, aunque doloroso, puede convertirse en una oportunidad para reconstruirse.

Contexto: Mario Alberto Yepes protagonizó video con su exesposa y su hija los dejó en evidencia: “Pido perdón”

El pódcast de Carolina en donde habla de su proceso emocional

Carolina Villegas eligió el escenario más sincero que tiene: su pódcast ‘En familia sin filtros’.

Allí, junto a su hija, habló por primera vez con claridad sobre el proceso emocional que atravesó tras separarse de Mario Alberto Yepes. Sin dramatismos ni indirectas, explicó que la ruptura fue un acto de honestidad personal.

Para ella, sostener un vínculo que había llegado a su límite ya no era sostenible, y aceptar ese cambio la obligó a reevaluar sus prioridades, su identidad y su propio bienestar emocional.

“Que nos demos importancia a nosotros mismos antes que a otra persona (… ). Creo que hoy puedo decir que el amor se sigue transformando (…)”, afirma Villegas.

Su reflexión llega en un momento en el que Yepes ha vuelto al centro del espectáculo. En septiembre, medios registraron un encuentro entre él, su exesposa y su hija, una aparición cargada de cordialidad que contrastó con los rumores crecientes sobre su cercanía con Caterin Escobar.

Carolina Villegas habló en su pódcast sobre el duelo emocional que vivió tras su separación de Mario Alberto Yepes.
Lo que dijo Carolina Villegas sobre su proceso de separación

Frente a ese ruido, las palabras de Villegas toman un peso distinto. No entró en polémicas, no comparó, no se defendió.

Más bien, habló del amor desde otro lugar, uno que reconoce el fin sin resentimientos y que transforma el dolor en aprendizaje.

Aseguró que el tiempo, más que cualquier otra cosa, le permitió ver las cosas con claridad y que, aunque las rupturas pueden ser devastadoras, también enseñan a reencontrarse con una misma.

Además, subrayó que el amor no desaparece por completo; simplemente cambia de forma. Sigue vivo en los hijos, en la historia compartida y en la posibilidad de seguir adelante sin angustia.

Dijo que la separación la obligó a redescubrir su fuerza interior y, sobre todo, a entender que priorizarse no es un acto de egoísmo, sino de salud emocional.

Contexto: “Mi niña bella”: el romántico mensaje de Mario Yepes que encendió el cumpleaños de Caterin Escobar

El testimonio de Carolina Villegas, más que una reacción al nuevo romance de Mario Yepes, funciona como una declaración de renacimiento. En un mundo donde las rupturas de la farándula suelen convertirse en espectáculo, su mensaje llega como un recordatorio de que la vida continúa y el amor, cuando se acaba, no mata a nadie.

