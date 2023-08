Natti Natasha compartió con sus seguidores la foto con que la estaban chantajeando

Ante la foto y una serie de estrofas de la canción sus fans no han parado de criticar y asegurar que ese tipo de marketing ella no lo necesita. Y es que además en una de las publicaciones dice que para poder ver el video en YouTube hay que ser mayor de 18 años, por lo que muchos aseguran que ahora la música se volvió pornografía.

“Qué tristeza ver a lo que han tenido que llegar las mujeres para llamar la atención! Y eso que tiene una hija!”; “ya mejor abre OnlyFans”; “Ya mejor abre Onlyfans y dedícate a eso, porque música ya no haces, sino pornografía auditiva”; “Será que si no enseñan no venden” y “ya no hacen música si no videos pornográficos, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Por qué todas las mujeres de este género creen que desnudarse es lo mejor? están vendiendo su cuerpo no su música”, fueron algunos de los comentarios que usuarios y seguidores de la cantante le dejaron en sus publicaciones.