Natti Natasha recibió un gigantesco regalo de cumpleaños por parte de su prometido

Los lujos de las luminarias del mundo del entretenimiento no tienen ningún límite y Natti Natasha ha entrado en la lista de las estrellas que han regalado o recibido obsequios que solo personas con una buena chequera y muchos ceros en la cuenta bancaria pueden darlos, pues no son objetos que se compren en cualquier tienda de regalos.

La cantante dominicana quedó feliz cuando su prometido Raphy Pina la dejó sin palabras a la hora de mostrarle su regalo de cumpleaños, que estaba parqueado a las afueras de su mansión en Miami, todo para celebrar los 36 años que la intérprete de Sin pijama estaba cumpliendo.

Se trataba de una yipeta G-Wagon blanca, el vehículo preferido por la cantante, quien no aguantó el llanto y entre lágrimas se mostró muy emocionada a la hora de recibir su presente, que anheló con todas sus fuerzas poder disfrutarlo con el amor de su vida, sin embargo, el productor está en Carolina del Norte cumpliendo una condena de 41 meses de prisión por posesión ilegal de armas, cuando en 2020 allanaron una de sus casas en Puerto Rico.

“Nunca dejas de sorprenderme , nunca dejas de ser tú. Nunca dejas de hacerme sentir la mujer más feliz del mundo. Pase mi cumple contigo, y esas dos horas fueron la mejor celebración porque nos olvidamos de todo. Mi mejor amigo, mi media mitad. Buscaste los mejores cómplices porque no sospeché nada, y eso 👀 que me las llevo todas lol. GRACIAS porque sé que no te quedaban muchos minutos y aun así te quedaste conmigo pa llorar contigo de la felicidad lol 😝 TE AMO PARA SIEMPRE. Esperando por segundo para celebrar una vida entera a tu lado. DIME DIME DIMEEEE MUÑECOTEEEEEEEEEEE”, fueron las palabras de la artista en su publicación de Instagram.

En el video que publico Natti se puede ver aparecer a la camioneta gigante luego de que la intérprete de Criminal halara una cinta de una caja gigante en el porsche de su casa en Florida. Ahí mismo Natasha entró en llanto y nunca soltó el celular, por donde estaba hablando con su amado desde la prisión donde se encuentra, institución que le concedió solo dos minutos para poder revelarle la sorpresa a la latina.

Miles de seguidores le han dejado likes y comentarios a la cantante en su cuenta de instagram, con mensajes como: “Te mereces todo lo lindo de este mundo!😍😍😍”, “❤️ Deseando que pronto puedan estar juntos en familia. Disfrútala!!!”, “Happy Birthdayyyy hermosa!!! Eternas Bendiciones!!!💛💛💛”, entre otros. Sin embargo, hubo algunos haters de la artista que también destilaron un poco de veneno y se atrevieron a irse contra la pareja afirmando que lo único que los une es el dinero: “Con plata somos todos Romeo, así cualquiera”, “Con plata todo somos felices pero, ¿sin plata sería feliz con el?”, “Que horror, que pesar esos posts tan superficiales, solo le importa la plata, por eso dejo de seguirla ya”.

Aún así Natti Natasha pudo celebrar su cumpleaños por todo lo alto, al punto que el programa de Univisión Despierta América fue a hacer un cubrimiento en vivo del momento en que la cantante desvelaba el regalo de su amado encarcelado, generando así un revuelo mediático entre los seguidores de la artista y los televidentes, de los cuales algunos pensaron que era exagerado tanto despliegue para un regalado de una persona que está presa, pero otros alabaron las imágenes y pidieron un video más completo para conocer más detalles de la celebración, en la que Natti siempre estuvo acompañada de su pequeña hija Vida Isabelle y los cómplices de Pina para llevar a cabo tan magna sorpresa.