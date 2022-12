Video | Bad Bunny descresta a sus seguidoras por detalle que delató su pantalón en pleno concierto

Dos días después de haber anunciado la posibilidad de un descanso de la música en 2023, Bad Bunny encendió las redes sociales con un video en tarima durante uno de sus más recientes conciertos. La grabación, recopilada por algunas cuentas en Instagram dedicadas al rastreo de famosos, no solo ha generado miles de ‘me gusta’ en esta red social, sino comentarios de todo tipo. Algunos seguidores, incluso, manifestaron haberse enamorado todavía más de este artista de música urbana.

En la grabación, a la que hizo eco la cuenta Rechismes, se ve al puertorriqueño interpretando Yonaguni, canción lanzada en 2021, pero que continuó siendo muy escuchada este año, con una camisa color aguamarina y un pantalón blanco. Hasta ahí, todo normal.

El pantalón, sin embargo, era ligero de tela. Con la iluminación del escenario, en algún momento quedó bastante delineada la silueta de sus piernas, y además lo que sería su parte íntima.

Luego de ver el video, hubo quienes afirmaron que el artista tiene más virtudes que defectos. “Carajo, pero este man es perfecto por donde se mire”, se lee en un comentario. Algunos también afirmaron que tanto la elección del vestuario como la iluminación tuvo como objetivo que el Conejo malo hiciera gala de sus atributos. “Parece que lo hicieran a propósito”, afirmó otro usuario.

“Yo bien enamorada de él y veo eso”, agregó otra usuaria de Instagram acerca del artista, que los últimos días de noviembre deleitó a sus fanáticos en Colombia con dos conciertos en los que agotó boletería. Uno fue en el Estadio Atanasio Girardot, en Medellín, al que asistieron personalidades de la farándula colombiana como Greeicy Rendón y Lina Tejeiro. El otro fue en el Estadio El Campín, en Bogotá, donde presentadoras como Carolina Cruz se mostraron encantadas con el espectáculo.

Los planes de Bad Bunny en 2023

En conversación con Billboard, Bad Bunny dejó entrever que el año que se avecina tomará un descanso de la música. “El 2023 es para mí, para mi salud física, para mi salud emocional, para respirar, para disfrutar de los logros. Vamos a celebrarlo. Vámonos para aquí, vamos para allá. Vamos al bote. Vamos pa’l agua. El 2023 es para mí. Se va para estudio, se graba, pero nada de presión. Acuérdate de ti cabrón, le has dado duro con cojones”, comentó.

El éxito del artista se ha visto evidenciado no solo en sus conciertos con lleno total, sino en las listas de reproducción, donde es uno de los más escuchados.

Según Spotify, el artista más escuchado este 2022 en la plataforma fue Bad Bunny, con éxitos musicales como Me porto bonito y Ojitos lindos (interpretada con la banda colombiana Bomba Estéreo). Pero en la reciente edición de la revista Time se conoció que Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como ‘El Conejo Malo’, tiene la mejor canción del mundo este 2022.

Se trata del éxito Titi me preguntó, el cual hace parte de su álbum ‘Un verano sin ti’. Este single fue uno de los que miles de asistentes a los conciertos del artista en Colombia pudieron disfrutar y cantar a todo pulmón.

“Un verano sin ti es una colección impecable de arriba a abajo y Tití me preguntó es su joya de la corona: una lata de exuberancia bulliciosa que hace sonar los parlantes y se enrolla con fuerza”, fue la opinión dada por la revista. No era para menos, pues esta canción se convirtió en la favorita de muchos fanáticos en el mundo. Además, tiene una historia detrás de su creación, la de un hombre que tiene miles de mujeres a su alrededor y a todas las trata igual, pero que al final es un ser muy sensible en su interior.