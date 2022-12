Revelan lo que cobraría Amparo Grisales por estar en ‘Yo me llamo’

Amparo Grisales es una de las mujeres más reconocidas del país, debido a la sólida trayectoria que ha construido en los medios de comunicación durante el paso de los años. Asimismo, gracias a su participación en diversos proyectos y producciones, su nombre se ha catapultado a la fama, ganándose el título de la ‘Diva de Colombia’.

Además, es reconocida porque no aparenta la edad que tiene y luce el cuerpo que muchas a su edad quisiesen tener. La actriz oriunda de Manizales ha deslumbrado con su belleza, puesto que a sus 65 años se ha sabido mantener, siendo así el centro de atención en las diferentes producciones en las que participa.

A la manizaleña no se le ha vuelto a ver actuando en telenovelas como en el pasado, pero sí ha integrado el elenco de algunas películas y ha sido jurado de uno de los realities más importantes del canal Caracol, Yo me llamo. Pese a que en varias temporadas se han presentado diversos cambios en los jurados de este programa de concurso, la ‘Diva de Colombia’ sigue invicta; es por esto, que varios de los seguidores de la actriz se han preguntado por la cifra que cobra la manizaleña por su presencia en dicho programa.

Aunque la cifra no ha sido confirmada, se ha especulado que la Diva cobra un valor que ronda los 600 millones de pesos por participar en cada una de las temporadas del reality show, según mencionó Publímetro. Tras los rumores, los seguidores de la actriz han hecho cálculos de cuanto sería la cifra que ha recibido Amparo, teniendo presente que ha estado en el programa desde el año 2014.

Amparo Grisales se sinceró y lanzó vainazo a otros ‘realities’

La descarga, que fue lanzada hace unas semanas por Caracol Televisión, se ha convertido rápidamente en la producción más vista de la televisión colombiana durante el horario prime y en la actualidad liderara el rating nacional, siendo bastante popular.

Adicionalmente, el programa musical ha mostrado el gran talento que tienen los diferentes artistas que han pasado por todos los shows del canal (La voz, Yo me llamo y A otro nivel). Sin embargo, los imitadores no han tenido gran protagonismo en este.

“Toca preguntarle si no le gusta mi voz, no le gusta mi talento o no le gusta la música de mi artista. Creo que ella desde hace varios años conoce mi carrera musical. Hay que decirle a Marbelle que mi voz sale así, yo lo di todo allá”, manifestó Robinson Silva, hombre que imitó a Julio Jaramillo en ‘Yo me llamo’, tras ser eliminado.

Pese a que no quiso entrar en ningún tipo de polémica, Amparo Grisales se sinceró con respecto a los otros concursos musicales de Caracol Televisión y lanzó en La red una sincera comparación, enfatizando que el reality de imitación no es tan exigente a nivel vocal.

La artista, de igual manera, aprovechó el diálogo con el programa de chismes para revelar algunos detalles de la próxima temporada de la popular producción musical y les pidió a los concursantes prepararse muy bien.

“Necesitamos que los participantes estudien, que se preparen. Nosotros en ‘Yo me llamo’ tenemos una escuela maravillosa, con profesores de música espectaculares, como lo es Camilo Cifuentes”, indicó inicialmente.

Luego, la reconocida actriz precisó: “Las herramientas las tienen en ‘Yo me llamo’. Aquí no exigimos que tengan las voces maravillosas como exigen en otros ‘realities’. Tienen que empezar a ensayar ya si están buscando ser el doble perfecto”.

Cabe mencionar que la última temporada del concurso de imitación fue una de las producciones más vistas de la televisión colombiana en lo que va corrido de este año y superó ampliamente a la competencia.