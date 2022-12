Silvestre Dangond se retira de la música temporalmente. Esta es la fecha de su último show

El 2022 fue uno de los mejores años laborales para el vallenatero Silvestre Dangond, pues además de llevar su música a varias partes del mundo, logró consolidarse como actor gracias al protagónico que hizo en la serie de RCN Leandro Díaz, inspirada en la historia del juglar.

Y estando en la cima de su carrera Silvestre decide hacer lo que casi nadie imaginó: anunciar su retiro voluntario y temporal de la música, después de pasar muchas horas en tarimas, en el estudio de grabación y el set de la novela, espacios donde brilló con su voz y su talento y que lo pusieron en el radar de todos los colombianos.

Fue en uno de sus más recientes conciertos, específicamente en el cierre del Festival Nacional de Compositores, donde Silvestre les tiró la ‘bomba’ a sus seguidores, una noticia que según él mismo iba a dar en otras condiciones.

Pero, como todos los artistas se mueven por impulsos, el vallenatero tomó la decisión de contar la verdad sin ningún tipo de preámbulo, dejando claro la fecha en que cantará por última vez para apagar su voz por unos meses.

“Me duele decirlo y estaba esperando un sitio ideal para decirlo, pero a partir del 14 de enero: chao, familia, chao… Y volveré cuando lo sienta y volveré cuando me sienta diferente, con ganas de hacer algo para ustedes de una manera como se lo merecen, porque ustedes me lo han dado todo y merecen todo de mí”, dijo el cantante en su concierto, palabras que quedaron grabadas por un fanático, cuyo video ha sido replicado en la cuenta de Instagram de El diario del norte.

Con este discurso entonces queda claro que el guajiro se centrará en recuperar fuerzas y ánimos para volver a la música, que lo ha catapultado como uno de los mejores exponentes del vallenato en Colombia, siendo uno de los más experimentales de su género, arriesgándose a unir a su acordeón con otros ritmos musicales como el reguetón, la salsa y hasta la electrónica.

“Él siempre tan coherente y oportuno. Eso es saber vivir 👏👏”, “Que más satisfacción que ayude a las personas que necesitan que los ayude, es la mayor satisfacción que nos llevamos cuando vamos al encuentro con Dios 🙏🙏”, “Dios ha escuchado nuestras peticiones, sin Bad Bunny y Silvestre por un tiempo estaremos en paz en la humanidad. 🙏”, “Buena decisión. Que viva como rico, que disfrute lo que con tanto sacrificio ha adquirido. Que se dedique a gozarlo cómo, dónde y con quién quiera.👏👏”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación del medio guajiro.

Estas últimas semanas han sido muy movidas para Silvestre a la hora de pararse en una tarima a cantar éxitos como Niégame tres veces, Me gusta y La última vez. Recientemente, el cantante fue protagonista de un hecho con uno de sus seguidores mientras desarrollaba su concierto en Maicao, municipio de La Guajira. Se trata de algunas hazañas y acciones que hizo el sujeto cuando estaba en la tarima junto al intérprete vallenato, quien quedó sorprendido y no dudó en comentar lo que estaba pasando.

“Casi me acabas. No vayas a hacer eso nunca más, yo no resisto eso”, dijo Dangond, ya que el hombre hizo un giro en el aire que dejó a muchos con la boca abierta; además, tenía un atuendo bastante particular que llamaba la atención, pues se quitó la camisa y muchos notaron que su piel estaba pintada de rojo, además que en su espalda se leía la letra S también pintada y hasta los zapatos que usaba eran del mismo color. Los fanáticos del artista se han caracterizado por usar prendas con este color, pues representa al ‘silvestrismo’.