“Se cree Freddie Mercury”: duras críticas contra Silvestre Dangond por escolta que impide a ‘fans’ grabarlo

Silvestre Dangond es uno de los artistas más reconocidos de Colombia. Gracias a sus canciones y su más reciente aparición en la novela del canal RCN sobre Leandro Díaz, el cantante es considerado uno de los intérpretes vallenatos más importantes del país.

Recientemente, fue protagonista de un hecho que muchos de sus seguidores en redes sociales reprocharon. En medio de su gira por varios países de Suramérica, el esquema de seguridad del guajiro se ha reforzado y ha sido blanco de críticas.

En la red social Twitter se compartió un video en que un fan del cantante intentó grabarlo a su llegada al lugar donde daría su concierto, pero este llevaba gafas oscuras y se ocultó detrás de su guardaespaldas.

En este momento el hombre que lo acompañaba le dijo a la persona que estaba haciendo el clip que eso no se podía. “Viejo, no grabes. Por favor, no se puede grabar” y aunque esto no suele pasar con Silvestre Dangond, no hizo nada cuando ocurrió la situación.

El hombre que lo grababa no tuvo más remedio que darle la vuelta a su celular y mostrar su cara de sorpresa.

Frente a lo ocurrido, muchos de los usuarios de la red sociales comentaron: “El que tiene plata hace lo que se le dé la gana”, “Ni la cuarta parte del gran Diomedes, “Esas cosas pasan por andar detrás de la gente como si hicieran milagros”, “Eso pasa por darle importancia a esos pelmazos”.

Sin unos kilitos y más galán, así fue la transformación de Silvestre Dangond hasta su papel como Leandro Díaz

Silvestre Dangond cautivó a millones de colombianos con su debut en la música nacional, donde brilló con su potencia vocal y el sabor que le imprimió al vallenato. El colombiano se dio a conocer con sus temas y proyectos artísticos, catapultándose a la fama y ubicándose como uno de los representantes del género.

El compositor despertó toda clase de reacciones en sus seguidores con las propuestas que lanzó en la escena musical, ganando reconocimiento por letras como La gringa, Locuras mías, Niégame tres veces y La indiferencia. Su paso por los medios ayudó a que muchas más personas conocieran sus ideas y sus temas, al punto de cantarlas a grito herido en muchos eventos y fiestas.

No obstante, uno de los detalles que se robó la atención del público colombiano fue la transformación que tuvo el cantante con el paso de los años, ya que en sus inicios tenía una figura y una apariencia completamente diferente. Silvestre pisó la escena musical en la década de los 2000, con tan solo 21 años, y llegó a pesar 120 kilos.

Dangond poseía bastante masa muscular y tenía varios kilos de más, por lo que decidió someterse a una serie de cirugías, dietas y rutinas saludables, las cuales lo beneficiaron y lo ayudaron a que perdiera peso. Tras un fuerte proceso para recuperar una figura mucho más saludable, el artista perdió más de 40 kilos y se ubicó entre los 75 y 80 kilos.

El vallenatero logró mantenerse en este peso, debido a disciplinas y ejercicios que implementó a su día a día. Su trabajo en los escenarios también lo impulsó a conservar esta imagen, llegando a cambiar por completo su realidad en términos físicos y personales.

En febrero de 2022, el intérprete de Cantinero compartió un viejo video de sus inicios como artista, plasmando los sentimientos que tenía al mirar hacia atrás y ver cómo todo se transformó en su vida. En estas imágenes se aprecia cómo lucía la celebridad en aquella época, donde estaba más joven y con los kilitos de más.

“Sentimientos encontrados… Un día como hoy hace 20 años inicié este camino porque mi corazón me lo pedía y porque tenía la convicción de que iba hacer lo que me gustaba. Si tuviera que decirles algo, sería simplemente GRACIAS por estar conmigo en este camino mi silvestrismo. A mi familia, mis músicos, mi equipo de trabajo, mi disquera… ¡De verdad que me quedaría corto con tantas cosas que quisiera decir pero que en este momento no doy para expresar! Los amo con todo mi corazón”, escribió en el pie de foto del post.