Nicolás de Zubiría y Cony Camelo protagonizaron fuerte encontrón en las cocinas de MasterChef Celebrity; la actriz dejó ver su rabia

En el más reciente capítulo de MasterChef, los famosos tuvieron la oportunidad de realizar un reto jamás antes visto en las seis temporadas que han sido emitidas para su versión en Colombia, pues a diferencia de las pruebas a las que se enfrentan con normalidad, en esta ocasión no fueron evaluados por los chefs Adria Marina, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría, sino que el personal detrás de cámaras del Canal RCN fueron los encargados de dar las respectivas puntuaciones.

Nicolás de Zubiría y Cony Camelo discutieron es MasterChef Celebrity; ¿qué pasó?

Ante esto, Cony le mencionó que había ido ‘muy malo’, dando a entender que no le gustó su forma de responder.

“¿Qué quieres que te diga? ‘Cony, vas divino, vas fenomenal, corazón’. Te digo, no van muy bien, métanle porque no los veo y les queda poquito tiempo”, dijo seriamente.

Sin embargo, la mujer no se quedó callada y expresó la rabia que sintió en el momento, pues no consideró correcta la manera en la que el chef se dirigió a su equipo: “Yo no sé si esa es una manera de darle ánimo a la gente”, dijo en medio del espacio de entrevistas de MasterChef Celebrity.