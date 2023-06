“No es su tipo de mujer”: amigo de Alejandro Sanz acusa a Shakira de sembrar especulaciones sobre la supuesta relación de los dos artistas

Según un amigo del cantante español, la colombiana dijo: “A mí los cuernos no me los pone nadie y ahora te vas a enterar de quién es Shakira”, lo que, a su juicio, ha sembrado dudas en la prensa.

Desde hace algunas semanas, varios medios han publicado fuertes rumores que indicarían que Alejandro Sanz y Shakira habrían pasado de la amistad a algo más especial, en medio del difícil momento personal que atraviesa el cantante español, quien tuvo que declararse en quiebra tras la estafa de un amigo y el fin de su relación con la artista cubana Rachel Valdés.

Esta situación, como él mismo ha confesado, lo tiene con depresión. Sin embargo, aunque ninguno de los artistas ha afirmado o desmentido nada, uno de los íntimos amigos de Sanz, Miguel Ángel Arenas, conocido como Capi, se encargó de arrojar luz en este asunto: “Los conozco a los dos perfectamente. Los rumores en este país son un chiste. Shakira es amiga de él, personal, de toda la vida”, dijo.

Y agregó: “Shakira no es el tipo de mujer que le gusta a Alejandro”. Con esto quiso zanjar cualquier rumor sobre el tema. “Ahora todos queréis a Shakira porque ha terminado con Piqué”, expresó. Y el productor tiene claro que la colombiana ha dado mucho material a la prensa desde que se separó. “Ha dicho: ‘A mí los cuernos no me los pone nadie y ahora te vas a enterar de quién es Shakira’. Eso os ha dado mucho”, expresó.

Una brillante sonrisa

El mexicano Peso Pluma sigue en boca de todos no solo por su vertiginoso éxito musical, sino también por su extravagante estilo de vestir. - Foto: Rosalind O'Connor/NBC via Getty

El mexicano Peso Pluma sigue en boca de todos no solo por su vertiginoso éxito musical, sino también por su extravagante estilo de vestir. Hace poco, el artista, de solo 24 años, decidió mostrar su particular manera de lucir una sonrisa brillante.

En un video que publicó junto con el cantante colombiano Ryan Castro en sus redes sociales, en el que anunciaban una explosiva colaboración, el intérprete de éxitos como Ella baila sola y La bebé lució una llamativa prótesis de dientes repleta de diamantes y decorada con seis diseños de corazón rojo en los colmillos y los premolares.

La exclusiva pieza fue diseñada por la joyería mexicana Braggao, con la asistencia del dentista Raúl Pérez. El experto reveló que este ha sido el trabajo más caro que ha hecho en toda su carrera: “Hoy puedo decirles que el tratamiento más costoso que hemos realizado es el de mi carnal Peso Pluma, con un valor de más de $50.000”, reveló en sus historias de Instagram.

Tenis de lujo

Sebastián Yatra y J Balvin aprovecharon la ocasión para demostrar su colegaje. - Foto: Fotos: Tomadas del Instagram de Sebastián Yatra

París se detuvo por varias horas para presenciar el debut del cantante Pharrell Williams como director creativo de la línea masculina de la prestigiosa marca Louis Vuitton. Ni Beyoncé se quiso perder el evento y se sentó en primera fila junto a Jared Leto, Kim Kardashian y Miranda Kerr.

De la lista de famosos invitados también formaron parte varios colombianos: Maluma, J Balbin y Sebastián Yatra. Este último, la voz detrás de grandes éxitos como Tacones rojos, apostó por un look supercasual, de camisa de seda en tono gris y pantalón oscuro.

Pero un detalle no pasó desapercibido en el atuendo del cantante paisa. La verdadera joya del conjunto fueron las zapatillas deportivas LV Trainer 2, que requieren de hasta siete horas de ensamblado por cada par. Este calzado cuenta con el logotipo LV Basketball en la lengüeta, así como la inscripción Louis Vuitton en la tira. El logotipo Vuitton se observa en la parte trasera y la suela, así como un estampado Monogram Flowers en la suela.

Una verdadera oda a la marca que vale 1.290 euros y con la que Yatra pisó fuerte en el primer desfile de la era Pharrell para Louis Vuitton.

Millonaria petición

El de Kevin Costner y Christine Baumgartner fue uno los matrimonios más sólidos y estables en Hollywood durante casi dos décadas. - Foto: getty images

El de Kevin Costner y Christine Baumgartner fue uno los matrimonios más sólidos y estables en Hollywood durante casi dos décadas. O por lo menos en apariencias. Sin embargo, en la actualidad ha dado un giro vertiginoso. Tras el anuncio de su divorcio, que sorprendió a muchos en la industria, bastaron un par de meses para que salieran a la luz los intereses de cada parte.

Y trascendió que la diseñadora de bolsos le exige al protagonista de Los intocables y Bailando con lobos el pago de una pensión de 248.000 dólares al mes (unos 1.000 millones de pesos colombianos) para que sus hijos continúen con el estilo de vida al que están acostumbrados.

Adicionalmente, exigió que Kevin pague el ciento por ciento de la escuela privada de los tres niños, actividades extracurriculares deportivas, atención médica y demás servicios.

De acuerdo con documentos obtenidos por la revista People, Costner tiene un ingreso anual de casi 20 millones de dólares, mientras que los gastos totales de la familia suman poco más de 9,5 millones de dólares, contando viajes, servicios y mantenimiento de propiedades.

De galán a maltratador

Patrick Delmas, dará vida a un prestigioso neurocirujano, cuñado de Ana Ocampo (Paola Turbay), la protagonista de la historia. - Foto: Camila Reina

La exitosa telenovela Ana de Nadie ya entró en la recta final, pero no deja de entregar sorpresas a sus fieles televidentes. De hecho, ha incorporado a nuevos personajes, como el que interpretará el actor francés nacionalizado en Colombia Patrick Delmas, quien dará vida a un prestigioso neurocirujano, cuñado de Ana Ocampo (Paola Turbay), la protagonista de la historia.

Delmas aún es recordado por miles de colombianos por su exitoso papel de Michel Doinel, en Yo soy Betty, la fea, en la que por poco consigue robarse el corazón de Beatriz Pinzón. Sin embargo, ahora enfrenta un rol más complejo: Roberto, un hombre maltratador y manipulador, que hace sufrir a la hermana de Ana, Camila, interpretada por Carolina Cuervo.

El actor, que llegó a Colombia hace cerca de 30 años para grabar un documental de la televisión pública de su país y terminó enamorándose y casándose aquí, asegura que espera que su personaje sirva para que las mujeres que se enfrentan a situaciones de maltrato no se queden calladas, busquen ayuda y saquen de sus vidas cuanto antes a personajes como Roberto.

Los duros días de Arnau

El cantante Lucas Arnau, en entrevista con la presentadora Laura Acuña, contó los peores momentos de su vida cuando en plena pandemia empezó a sufrir de depresión. Según su relato, el origen de todo fue una pastilla que le recomendaron para dormir mejor, pero que al final se le convirtió en su peor pesadilla.

“Todo empezó en un viaje a Europa antes de la pandemia. En el avión, mi pareja de ese momento me dijo: ‘Ve, tomémonos esta pastillita para dormir todo el vuelo’. Me la tomé y me supo horrible, pero efectivamente dormimos todo el vuelo y nos despertamos en Barcelona, delicioso”, contó.

El cantante Lucas Arnau, en entrevista con la presentadora Laura Acuña, contó los peores momentos de su vida. - Foto: getty images

Después, Arnau la siguió consumiendo, pues siempre había necesitado ayuda para conciliar el sueño. Justo en eso estalló la pandemia, que lo obligó a confinarse, solo, en Medellín, ya que toda su familia se había quedado reunida en Miami.

En medio de la soledad, dichas pastillas se volvieron un recurso para calmarse, por lo que ya no tomaba una diaria, sino varias al tiempo a tal punto que llegó a consumir hasta 20 para obtener sus efectos. Eso lo volvió adicto. “Viví un infierno, con esa vaina, muy grande… Es una pastilla que venden de venta libre, es zopiclona, no tomen eso”, advirtió el artista.