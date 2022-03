“No le voy a hacer campaña”: Riaño insiste en que Polo Polo solo quiere ganar votos

Miguel Polo Polo, candidato a la Cámara de Representantes por las negritudes, habló en exclusiva con Vicky en Semana y advirtió que tomará acciones legales en contra de Alejandro Riaño por todos los insultos que ha recibido por parte del personaje Juanpis González.

“Este comediante está utilizando su creación para atacar a todo el mundo de manera personal y se siente blindado porque, según él, es un personaje de ficción. Ataca a todo el mundo y cree que está bien porque lo dijo Juanpis”, precisó.

Mediante su cuenta personal de Twitter, el comediante no se quedó callado y puntualizó que los reclamos de Polo Polo hacen parte, supuestamente, de una estrategia para potenciar su campaña electoral, con el fin de buscar votos.

“Estoy tan feliz en mi vida, haciendo tantos proyectos y tantas cosas buenas, que no voy a caer en estupideces para hacerlos visibles y que ganen votos. Hace mucho sé cómo trabajan. ¡GRACIAS!”, escribió Riaño.

Pese a que afirmó que por el momento no se referirá sobre este tema, el artista bogotano insistió en que no va entrar en ese juego y que actualmente está enfocado en sacar adelante sus proyectos, por lo que no tiene tiempo de “hacer visible” a ese tipo de personas.

“El 14 de marzo [después de las elecciones legislativas] con mucho gusto digo lo que pienso. Yo no le voy a hacer campaña a NADIE. ¡Feliz día!”, concluyó en Twitter.

Cabe recordar que el humorista inicialmente le pidió a Miguel Polo Polo que demandara a Juanpis González debido a que fue él quien lo insultó: “¡Que demanden a JUANPIS por hp! Y con toda la razón”.

El 14 de marzo con mucho gusto digo lo que pienso. Yo no le voy a hacer campaña a NADIE. 🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️ feliz día. — Alejandro Riaño (@AlejandroRia) March 3, 2022

Abelardo de la Espriella se ofrece como mediador

Polo Polo, de igual manera, señaló en este mismo medio que Abelardo de la Espriella lo está asesorando y enfatizó en que en los próximos días le solicitarán formalmente a Netflix quitar la serie de Juanpis González.

“Nosotros, junto a mí representante legal Abelardo de la Espriella y su oficina, llevaremos una carta formal a Netflix para que baje de inmediato la serie, con la que les daremos una lección a los racistas”, agregó.

Ante estas declaraciones, el abogado se pronunció en las distintas redes sociales y se ofreció como mediador para solucionar de la manera más cordial el pleito entre el comediante y el joven candidato, que exige una disculpa pública.

“Conozco a Miguel Polo Polo y a Alejandro Riaño, son dos ciudadanos en discordia. Si, como conciliador, puedo aportar, ahí estaré. Siempre he dicho que el mejor pleito es el que se evita y deja a las partes satisfechas”, precisó.

Camilo Burbano, abogado experto en derecho penal acusatorio, manifestó en SEMANA que en este contexto es claro que no existe el delito de injuria, ni mucho menos el de calumnia.

“La Corte Suprema de Justicia ha sido clara en eso, que cuando se trata de este tipo de bromas están protegidas por la libertad de expresión y carecen de dolo. No hay calumnia porque no está haciendo imputaciones típicas”, enfatizó.