Noche de fortuna: los números de Walter Mercado que podrían traer el premio mayor este 29 de diciembre

A pocos días del 2026, miles de personas esperan obtener suerte por medio de los juegos de azar y así, convertirse en los ganadores de millonarios premios que les den un cambio radical a sus vidas.

Es por esto que, Betty B. Mercado, una de las sobrinas del fallecido vidente Walter Mercado, destapó las cifras y combinaciones mágicas que podrían resultar ganadores en los sorteos de chances y loterías de la noche del lunes, 29 de diciembre.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Es un momento propicio para orientar a otros en temas financieros y tomar decisiones con confianza.

Números de la suerte: 7, 17 y 9.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Aunque predomina el deseo de hacer todo a su manera, la cooperación será clave para avanzar. El descanso y el autocuidado resultan esenciales.

Números de la suerte: 1, 29 y 11.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Debe delegar y priorizar el bienestar físico y mental. Actividades al aire libre favorecen la claridad.

Números de la suerte: 30, 26 y 2.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Aunque habrá impulso por hacerlo todo, confiar en otros será determinante. La fe y la conexión espiritual acompañan cada paso.

Números de la suerte: 7, 28 y 23.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La dedicación profesional se intensifica, aunque el reconocimiento podría no llegar como se espera. Es importante evitar la autoexigencia extrema.

Números de la suerte: 28, 14 y 29.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El placer personal y la satisfacción propia toman protagonismo. Las decisiones deben tomarse de manera personal y no buscando una validación externa.

Números de la suerte: 11, 13 y 36.

El astrólogo logró acertar con varias de sus predicciones y visiones. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La paz emocional se construye a través de la empatía y los vínculos sinceros. El universo responde con situaciones positivas.

Números de la suerte: 3, 15 y 22.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Reorganizar prioridades permitirá fortalecer lazos y equilibrar la vida personal y profesional.

Números de la suerte: 4, 16 y 3.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Tras un periodo de entrega constante, llega el momento de pensar en el bienestar propio. La creatividad y la espiritualidad ofrecen refugio.

Números de la suerte: 9, 12 y 10.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La salud debe ocupar el primer lugar para evitar agotamientos innecesarios.

Números de la suerte: 16, 10 y 5.

Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El ritmo acelerado trae cambios importantes en lo sentimental y profesional. La energía disponible será suficiente para avanzar y adaptarse.

Números de la suerte: 7, 44 y 28.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La energía de los astros impulsa viajes, aprendizajes y nuevas experiencias afectivas. La espiritualidad se fortalece y guía cada decisión.

Números de la suerte: 22, 7 y 25.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.