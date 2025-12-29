Noche de fortuna: los números de Walter Mercado que podrían traer el premio mayor este 29 de diciembre

A pocos días del 2026, miles de personas esperan obtener suerte por medio de los juegos de azar y así, convertirse en los ganadores de millonarios premios que les den un cambio radical a sus vidas.
Es por esto que, Betty B. Mercado, una de las sobrinas del fallecido vidente Walter Mercado, destapó las cifras y combinaciones mágicas que podrían resultar ganadores en los sorteos de chances y loterías de la noche del lunes, 29 de diciembre.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Es un momento propicio para orientar a otros en temas financieros y tomar decisiones con confianza.
Números de la suerte: 7, 17 y 9.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Aunque predomina el deseo de hacer todo a su manera, la cooperación será clave para avanzar. El descanso y el autocuidado resultan esenciales.
Números de la suerte: 1, 29 y 11.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Debe delegar y priorizar el bienestar físico y mental. Actividades al aire libre favorecen la claridad.
Números de la suerte: 30, 26 y 2.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Aunque habrá impulso por hacerlo todo, confiar en otros será determinante. La fe y la conexión espiritual acompañan cada paso.
Números de la suerte: 7, 28 y 23.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
La dedicación profesional se intensifica, aunque el reconocimiento podría no llegar como se espera. Es importante evitar la autoexigencia extrema.
Números de la suerte: 28, 14 y 29.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
El placer personal y la satisfacción propia toman protagonismo. Las decisiones deben tomarse de manera personal y no buscando una validación externa.
Números de la suerte: 11, 13 y 36.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
La paz emocional se construye a través de la empatía y los vínculos sinceros. El universo responde con situaciones positivas.
Números de la suerte: 3, 15 y 22.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Reorganizar prioridades permitirá fortalecer lazos y equilibrar la vida personal y profesional.
Números de la suerte: 4, 16 y 3.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Tras un periodo de entrega constante, llega el momento de pensar en el bienestar propio. La creatividad y la espiritualidad ofrecen refugio.
Números de la suerte: 9, 12 y 10.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
La salud debe ocupar el primer lugar para evitar agotamientos innecesarios.
Números de la suerte: 16, 10 y 5.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
El ritmo acelerado trae cambios importantes en lo sentimental y profesional. La energía disponible será suficiente para avanzar y adaptarse.
Números de la suerte: 7, 44 y 28.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
La energía de los astros impulsa viajes, aprendizajes y nuevas experiencias afectivas. La espiritualidad se fortalece y guía cada decisión.
Números de la suerte: 22, 7 y 25.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.