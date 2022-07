Nuevo escándalo de Yina Calderón: le mandaron Policía en la celebración de su cumpleaños

La influenciadora y empresaria Yina Calderón sigue dando de qué hablar. El pasado sábado 9 de julio, a la joven le hallaron un arma de fuego en su camioneta en Medellín, luego de haber estado presente en el evento ‘Expobelleza 2022′.

Calderón contó que la Policía Nacional la detuvo momentáneamente junto a sus acompañantes y este procedimiento terminó con la retención del vehículo de la influencer.

Ahora, la joven volvió a protagonizar un nuevo escándalo, esta vez por la fiesta de su cumpleaños 31 que armó en el edificio en el que vive en Bogotá, este martes 12 de julio.

La rumba, en la que hubo mariachis y amplificadores de gran potencia, empezó a eso de las siete de la noche y desde ese momento la joven anticipó lo que se podía venir. “Bueno, me van a echar del edificio, ¿ustedes son conscientes de eso? Virgen santísima, es el segundo mariachi y nos van a echar…”, dijo en sus redes sociales.

Sin embargo, con el paso de las horas el ambiente se fue tornando más pesado con el ruido, algo que no soportaron en el edificio y decidieron dejar el apartamento de la joven sin electricidad.

Luego de que la influenciadora hiciera el reclamo, al lugar arribó la Policía Nacional.

“Estamos celebrando mi cumpleaños, ustedes no saben el hij#3?#+a escándalo que acabo de tener en la recepción. Sé que, de pronto, mañana, los de la recepción tomaron videos. Me apagaron la luz, me bajaron los tacos. Lo cual, legalmente, no está permitido… Me parece una falta de respeto que me bajen los tacos y yo sí conozco la ley”, dijo la influenciadora en sus historias en Instagram.

Molesta, la joven criticó a sus vecinos en el edificio, sin reprocharle nada a las autoridades.

“Me bajé y armé la chupamel>#7* en la recepción… Saque códigos, todo lo que estudié de derecho. Llegó la Policía y dijeron que no tenían por qué bajar los tacos. Mañana ella resolverá con la administración, porque todo en la vida tiene un conducto regular. Ya estamos aquí siguiendo la rumba… Esto es una reunión familiar, yo podía haberme hecho una fiesta de guaracha, de esas guaracheras y no… Si ustedes se dan cuenta, yo no estoy embriagada, ustedes me conocen cuando estoy vuelta mie3%¿@”, agregó.

Yina Calderón critica a Epa Colombia por ‘Expobelleza 2022′

Las influencers y empresarias volvieron a desatar una fuerte controversia en las redes sociales, debido al cruce de ideas y opiniones que tienen sobre sus emprendimientos relacionados a la belleza.

Esto se debe a que Epa Colombia, creadora de marcas de keratinas, señaló que la logística y organización no fueron las mejores.

Además, afirmó que que no la habían tratado como una “celebridad” y que la ubicación que le dieron no la hizo sentir cómoda.

Por su parte, Calderón no toleró estas palabras y contraatacó las versiones de su colega. “Me parece terrible, porque nada de lo que está diciendo es verdad. Y tengo que salir a defender a la feria, porque siempre nos han dado la oportunidad a los empresarios que arrancamos con una marca. La organización fue increíble, era obvio que había tumultos de gente, había muchos influencers que estaban presentes”, aseveró la influencer.

La empresaria fue contundente y expresó que no estaba de acuerdo con las afirmaciones de la creadora de contenido, ya que ellas no eran “ningunas celebridades” y que únicamente eran emprendedores con marcas en el mercado.

“Aclararle a la señorita ‘Epa Colombia’ que nosotros no somos ningunas celebridades, como se hace llamar ella. Celebridad J Balvin, Maluma, Cristiano Ronaldo. Nosotros simplemente somos unos emprendedores ‘influencers’ a los cuales mucha gente nos sigue. Pero ya, ¿listo?”, señaló la creadora de la marca de fajas.

No obstante, Calderón continuó sus declaraciones contra Epa Colombia, refiriéndose a las actitudes que había tomado desde el momento en que creció económicamente. La emprendedora agregó que sabía que Barrera Rojas estaba molesta, porque no había vendido igual que el año pasado, además de la poca acogida que ha tenido su empresa.

“Señorita ‘Epa Colombia’ el hecho de que sea conocida, no le da el derecho a que tenga que ser el foco de la feria y que los organizadores le tengan que rendir pleitesía, hacer lo que usted diga, porque se cree celebridad”, dijo Yina en su cuenta oficial de Instagram a través de las historias.

“Ella está ardida, porque no vendió lo mismo que el año pasado, porque no reconoce que su marca ha caído demasiado. Porque no fue el foco, porque no la pusieron como imagen. No, a todos nos trataron por igual”, concluyó.