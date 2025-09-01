Números de la suerte de Walter Mercado para el 1 de septiembre; un arranque de mes cargado de ganancias para los signos

Walter Mercado se convirtió en uno de los grandes referentes de la astrología en el mundo, gracias a su trabajo con esta clase de temas. Pese a que murió años atrás, su legado continúa vigente, llamando la atención de los curiosos.

Con la ayuda de Betty B. Mercado, su sobrina y colaboradora, los horóscopos diarios continúan saliendo a la luz, ofreciendo una luz con diversas situaciones que se presentan en el día a día. De igual manera, se dan los números de la suerte, brindando una base energética para quienes se apoyan en sus designios.

El Nuevo Herald es el encargado de compartir estas lecturas, dando una base para todos aquellos que desean impulsar su jornada con estas visiones astrológicas. Para el 1 de septiembre de 2025 publicó lo que habrá en el arranque de mes, detonando reacciones.

Aries:

Habrá una conexión más especial con los sentimientos de aquellos que comparten a diario con usted. Es una etapa de negociar en el plano personal, mientras se expresa el amor con hechos y acciones claras.

Números de suerte: 28, 37, 50.

Las predicciones del horóscopo provocan varios pensamientos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Tauro:

Es un instante para demostrar de lo que se es capaz, sin sentir que algo o alguien lo detiene. Es importante no tenerle miedo a las responsabilidades, ya que podrá lograr lo que se proponga.

Números de suerte: 8, 45, 22.

Géminis:

Las amistades serán la mejor red de apoyo, pues depende mucho de con quien se relacione para que se abran puertas y oportunidades a futuro. Habrá espacios para viajar, por lo que es prioridad estar atentos.

Números de suerte: 3,9, 2.

Cáncer:

Siempre existe una intuición para elegir bien a sus amigos y así crear vínculos verdaderos. Este momento de la vida será para saber quién conviene y quién no. La familia jugará un papel clave para tomar decisiones a largo plazo.

Números de suerte: 8, 45, 2.

Leo:

La salud es la prioridad en este instante. Es relevante no hacer más de la cuenta y apoyarse en actividades que aumenten la energía. De igual manera, se recomienda lograr una estabilidad mental.

Números de suerte: 33, 5, 43.

Virgo:

Es válido sentir la necesidad de contar con un respaldo emocional, en especial si es de una amiga, hermana o madre. Hay que trabajar más en el ámbito espiritual, evitando apegarse tanto a las cosas materiales.

Números de suerte: 17, 46, 10.

Libra:

Vienen transformaciones, pues nada será como antes. Se destaca que sabe lo que quiere y hacia donde va, por lo que hay que cuidar los hábitos. No olvidar ejercitarse y cuidarse en la alimentación.

Números de suerte: 15, 9, 36.

Escorpio:

Siguen llegando cambios, por lo que adaptarse a acontecimientos puede generar un desbalance en las emociones. Se recomienda que se intenten transformaciones en la apariencia, probando looks juveniles y que den seguridad.

Números de suerte: 3, 17, 25.

Sagitario:

La intuición para elegir amigos es algo natural. Este tiempo servirá para saber quiénes sí y quiénes no. Los consejos de las personas importantes serán un factor clave a la hora de tomar decisiones.

Números de suerte: 8, 45, 2.

Gran parte del reconocimiento que tuvo mercado fue estando en la cadena televisiva de Univisión. | Foto: Getty Images

Capricornio:

Su papel será de mediador dentro de cualquier discusión o problema. Al ser intuitivo, captará con facilidad los sentimientos de los que lo rodean, por lo que tendrá que evitar cargarse con líos ajenos.

Números de suerte: 15, 11, 41.

Acuario:

El dinero sigue estimulado y estable. Los negocios darán fruto y el éxito brindará esa prosperidad. De igual manera, el amor rondará y habrá que trabajar en lo personal.

Números de suerte: 8, 24, 15.

Piscis:

No hay que entrar en situaciones riesgosas y se deberá mantener en sus actividades por unos días. Es relevante estimular el aprendizaje y la educación para las cosas buenas que llegarán.