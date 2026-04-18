Números de la suerte de Walter Mercado para el 19 de abril: señales para los 12 signos

En los primeros días del 2026, muchos esperan mejorar su situación económica, y es por esto que recurren a participar activamente en diversos sorteos de juegos de azar como lo son los chances y las loterías.

Muchos de los creyentes de las energías ponen su fe en Walter Mercado, un fallecido vidente puertorriqueño que dejó en manos de sus familiares algunos mensajes para sus seguidores dependiendo de su signo zodiacal.

Para el 19 de abril, Betty B. Mercado, una de sus sobrinas, compartió los números mágicos para quienes esperan llevarse el premio gordo.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Aries entra en un periodo favorable para incrementar ingresos. Las oportunidades no faltarán, pero será clave saber administrar y evitar personas que intenten aprovecharse.

Números de la suerte: 43, 22, 8.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tauro brillará y atraerá miradas, lo que también podría traducirse en oportunidades económicas o personales.

Números de la suerte: 5, 23, 41.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La energía se enfoca en lo espiritual y en el deseo de ayudar a otros. Aunque no es un día centrado en lo material, las acciones positivas podrían abrir caminos a futuro.

Números de la suerte: 8, 21, 19.

Estas serían las balotas ganadoras en los próximos sorteos de loterías. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El equilibrio entre el trabajo y la vida social será fundamental. Este signo encontrará la manera de cumplir con sus responsabilidades sin dejar de disfrutar.

Números de la suerte: 6, 30, 11.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Los sueños comienzan a materializarse y se abren nuevas oportunidades, incluso desde el extranjero. Es un momento ideal para atreverse a cambios importantes.

Números de la suerte: 10, 4, 31.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El impulso hacia los viajes y nuevas experiencias será protagonista. Dejar atrás el miedo permitirá avanzar hacia un crecimiento personal significativo.

Números de la suerte: 7, 40, 27.

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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La intuición estará más fuerte que nunca. Confiar en ese sexto sentido será clave para tomar decisiones acertadas, incluso en temas laborales.

Números de la suerte: 38, 2, 19.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Las relaciones personales y laborales se fortalecen. La colaboración será esencial, mientras que algunas verdades saldrán a la luz.

Números de la suerte: 33, 28, 5.

Esta jornada, deja que los astros sean una guía y que los números revelados por el universo acerquen a los creyentes a la fortuna. Foto: Getty Images - AFP / Montaje: Semana

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La energía y vitalidad estarán en su punto más alto. Este impulso permitirá avanzar con determinación en distintos aspectos de la vida.

Números de la suerte: 16, 4, 20.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El protagonismo social será evidente. Capricornio destacará en cualquier entorno y encontrará espacios para disfrutar y conectar con otros.

Números de la suerte: 1, 45, 8.

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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El hogar se convierte en el centro de reuniones y celebraciones. La creatividad y organización serán clave para lograr el éxito en sus planes.

Números de la suerte: 17, 4, 32.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

El manejo del dinero será un tema central. La recomendación es actuar con moderación y aprovechar la energía positiva para fortalecer vínculos.

Números de la suerte: 50, 3, 12.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.