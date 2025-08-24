Números de la suerte de Walter Mercado para el domingo 24 de agosto; cambios que impactarían el final del mes

El legado de Walter Mercado sigue vivo, y sus fieles fanáticos no lo dejan de lado, esperando cada uno de los horóscopos de la semana. Pese a la ausencia del astrólogo, su familia continúa manejando estos temas y dándole fuerza a la huella que marcó.

Para el domingo 24 de agosto, según recoge El Nuevo Herald, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora del famoso astrólogo, se encargó de escribir lo que vendría a lo largo de la jornada, permitiendo que los signos tengan claro un camino.

Las oportunidades llegan para el cierre del octavo mes del año, por lo que habrá que estar atentos a los cambios que se den.

Aries: 20 marzo – 18 abril

La energía será más útil si la aplica con calma y atención al detalle, evitando las prisas y los impulsos. Un proyecto se reactiva, pero el éxito dependerá de delegar y revisar con cuidado cada detalle.

Números de suerte: 3, 14, 28.

Tauro: 19 abril – 19 mayo

Su paciencia y constancia resaltan hoy como un beneficio por encima de otros. Una oportunidad económica aparece si se atreve a cambiar su rutina y a salir de la zona de confort.

Números de suerte: 4, 29, 19.

Géminis: 20 mayo – 19 junio

Habrá una charla importante en el trabajo que le ayudará a reorganizarse. Si estructura sus ideas, logrará soluciones brillantes, tomando la capacidad de adaptarse como una ventaja.

Números de suerte: 10, 18, 14.

Cáncer: 20 junio – 21 julio

Se cierra un ciclo emocional laboral y se proyecta con más madurez, cuidando cada detalles a lo largo de las jornadas. El orden en su entorno traerá calma y reconocimiento.

Números de suerte: 43, 28, 20.

Walter Mercado. | Foto: Getty Images

Leo: 22 julio – 21 agosto

El verdadero liderazgo está en los pequeños detalles. Una actitud humilde abrirá una puerta inesperada.

Números de suerte: 34, 27, 1.

Virgo: 22 agosto – 21 septiembre

La Luna lo impulsa a destacar de una forma inesperada. Revisar su manera de trabajar le abrirá nuevas responsabilidades y crecimiento, por lo que llegaría una escala dentro de este ámbito laboral.

Números de suerte: 10, 23, 15.

Libra: 22 septiembre – 22 octubre

El equilibrio llega al poner orden y soltar lo innecesario. Una decisión importante pondrá su bienestar primero y le permitirá avanzar, desechando lo que ya no sirve.

Números de suerte: 50, 48, 33.

Escorpio: 23 octubre – 20 noviembre

Hoy la calma supera a la intensidad. Construir con paciencia será más poderoso que controlar, por lo que el cambio pieza internamente.

Números de suerte: 9, 40, 11.

Sagitario: 21 noviembre – 20 diciembre

Se revelan verdades en su entorno laboral. La disciplina y el detalle serán claves para dar forma a sus planes, basándose en la transformación y no en la confrontación.

Números de suerte: 4, 44, 16.

Capricornio: 21 diciembre – 18 enero

Su vocación se redefine y aparece una forma más auténtica de trabajar. Su ambición encuentra fuerza en el orden, convirtiendo su labor en una manera de sanar.

Números de suerte: 35, 30, 44.

Acuario: 19 enero – 17 febrero

Un aprendizaje o mentoría le conecta con nuevas oportunidades personales. Su creatividad brillará si le da estructura y lo forja con ideas revolucionarias.

Números de suerte: 19, 54, 28.

Piscis: 18 febrero – 19 marzo

Su dedicación y esfuerzo empiezan a ser reconocidos y surgen opciones de crecimiento. Lo práctico será su mejor aliado, invitando a que se cumplan esos sueños.