Números de la suerte de Walter Mercado para hoy sábado, 21 de marzo: cifras para ganar la lotería

Walter Mercado sigue siendo una de las figuras más influyentes en el mundo de la astrología y los horóscopos. Aunque falleció en 2019, su legado continúa vigente, ya que su familia se encarga de compartir las predicciones y mensajes que dejó escritos, los cuales son esperados por miles de seguidores.

Para el sábado 21 de marzo, se dieron a conocer algunos consejos especiales junto con los números de la suerte que, según estas interpretaciones, podrían favorecer a varias personas en juegos de azar como chances y loterías. Estas recomendaciones, cargadas de simbolismo, mantienen viva la conexión con quienes confían en su visión y buscan una guía para atraer la fortuna en este tipo de apuestas.

El Nuevo Herald se encargó de recopilar los designios para el inicio de fin de semana, entregando mensajes para cada signo.

Aries

Se destacan aprendizajes en el amor y la vida. Escuchar a alguien cercano será clave. Mejora la situación financiera tras dificultades pasadas.

Números de suerte: 44, 23, 11.

Tauro

La disciplina en proyectos traerá equilibrio. Lo social toma fuerza y permitirá identificar apoyos reales. La vida amorosa generará interés.

Números de suerte: 19, 21, 8.

Géminis

Es importante pensar antes de actuar. Controlar impulsos y mantener el equilibrio permitirá superar retos. La paciencia será fundamental.

Números de suerte: 4, 39, 12.

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Cáncer

Se da lo mejor sin permitir abusos. Se resuelven conflictos familiares y se prioriza el bienestar propio.

Números de suerte: 5, 22, 9.

Leo

Se superan cargas emocionales. Nuevas experiencias traerán oportunidades y una visión distinta de la vida.

Números de suerte: 11, 40, 15.

Virgo

Escuchar consejos será clave. Evitar el exceso de exigencia y cuidar la energía ayudará a alcanzar el éxito.

Números de suerte: 25, 10, 16.

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Libra

Se recomienda prudencia en el amor. Es momento de reflexionar antes de comprometerse. El apoyo de amistades será importante.

Números de suerte: 19, 5, 36.

Escorpio

Es tiempo de actuar con determinación. Las relaciones se intensifican y se debe mantener el compromiso con la salud.

Números de suerte: 18, 3, 30.

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Sagitario

Se activan emociones en el amor. Es clave equilibrar sentimientos con la razón y evitar los celos.

Números de suerte: 25, 11, 1.

Capricornio

Se cierran ciclos y surgen nuevas oportunidades. Se destacan talentos y crecimiento personal.

Números de suerte: 8, 29, 6.

Acuario

Es necesario organizar prioridades y evitar el desgaste. Se debe equilibrar la vida personal y laboral.

Números de suerte: 33, 12, 49.

Piscis

Se impulsa el control del rumbo de vida. Es momento de planear cambios y buscar crecimiento personal y profesional.

Números de suerte: 33, 27, 10.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.