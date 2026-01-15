Gente

Números del carro fúnebre de Yeison Jiménez cayeron en famosa lotería: esta fue la coincidencia

La casualidad se dio en un sorteo reciente que se jugó el pasado 13 de enero.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

15 de enero de 2026, 6:41 p. m.
Número relacionado con Yeison Jiménez cayó en la lotería.
Número relacionado con Yeison Jiménez cayó en la lotería. Foto: Montaje SEMANA | Getty images - Instagram: @yeison_jimenez - X

La industria musical en Colombia se encuentra de luto tras conocer la infortunada y repentina muerte de Yeison Jiménez, uno de los más grandes exponentes de la música popular en el país.

El fallecimiento del artista y otros miembros de su equipo se dio el pasado sábado 10 de enero, luego de que fueran víctimas de un accidente aéreo entre Paipa y Duitama, en Boyacá.

Debido a su partida, el pasado miércoles 14 de enero se le realizó un homenaje póstumo abierto al público en el Movistar Arena al cantante. En este encuentro se vieron rostros conocidos, tanto de periodistas como de cantantes del mismo género.

De Yeison Jiménez a Jessi Uribe, Luis Alfonso y Arelys Henao, esta es la generación que llevó al género de las cantinas al centro de la escena cultural en el país y el continente.
Yeison Jiménez, Cantautor y compositor colombiano. Foto: Colprensa

El ambiente estuvo lleno de dolor y nostalgia por la partida de este gran artista, pero en la noche de este mismo día se comenzó a ver en las redes sociales que el cantante estaba relacionado con el resultado con un juego de azar.

Según se conoció, el resultado de la Lotería del Huila estuvo vinculado con la terminación de la placa del coche fúnebre en el que fue transportado el artista durante las exequias.

Este es el criadero La Cumbre, uno de los principales negocios que dejó Yeison Jiménez: uno de sus caballos vale una millonada

El número que resultó ganador en ese sorteo fue el 3586 y sus últimos tres dígitos coincidieron perfectamente con la placa del vehículo, la cual era PFY586.

“¡In creíble! Los números de Yeison Jiménez que cayeron en la lotería. A pocos días de su partida, Yeison Jiménez sigue dando de qué hablar. La placa de la carroza fúnebre del cantante coincidió con el número ganador de la Lotería del Huila: 586, ¡y el premio fue de más de $11 millones. Fanáticos y supersticiosos ya hablan de los ‘números de la suerte de Yeison", dice el post.

En redes, algunos de los usuarios vieron esto como una simple casualidad, pero para muchos, en especial fanáticos, esto fue un hecho de suerte ligado al artista y el legado musical que hoy deja a muchas de estas personas que siguieron su carrera musical.

“Su nobleza lo fue todo y quería que los demás tuviéramos”; “Así son los milagros que ya empezó a realizar el músico”, se lee en los comentarios.

Giro en investigación sobre accidente de Yeison Jiménez: tomaron primera decisión con avioneta del cantante

Aunque muchos se mostraron receptivos, otro tipo de internautas en redes no lo tomaron igual. “En serio, eso está más arreglado”; “Ya empezaron a pedirle cosas a los difuntos, ya no dejarles descansar... no sean tan acomodados”; “Qué mentira tan grande! si ellos están pendientes para vetar todos esos números”; “El oportunismo, muy triste que hasta eso haga la gente y que logren ganar en medio del dolor de otros”.

