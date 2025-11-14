Gente
Números para ganar la lotería el 15 de noviembre, según Walter Mercado; cifras para los 12 signos
Las combinaciones compartidas por el vidente le darían suerte en juegos de azar como chances y loterías.
El legado de Walter Mercado continúa vigente, y su voz sigue siendo importante para millones de seguidores gracias al trabajo de su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado, pues desde el día de su muerte se ha encargado de mantener vivas las enseñanzas y predicciones que el vidente dejó durante décadas de trayectoria.
Para este sábado, 15 de noviembre, se revelaron las predicciones para los 12 signos del zodiaco. Además, de los números que podrían atraer la fortuna en juegos de azar.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Debe evitar involucrarse en conflictos que no le corresponden, pues esto le permitirá mantener la claridad mental. La energía favorece las conexiones positivas.
Números de suerte: 41, 2, 19.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Será fundamental priorizar obligaciones y evitar excesos que afecten la salud. El bienestar físico y emocional debe ocupar el primer lugar.
Números de suerte: 15, 50, 6.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Las finanzas avanzan por buen camino y cada esfuerzo comienza a dar frutos. La comunicación se fortalece.
Números de suerte: 16, 20, 3.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Una propuesta de negocio podría convertirse en una oportunidad clave. Es un buen momento para combinar el trabajo con momentos de ocio.
Números de suerte: 22, 15, 42.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Atender responsabilidades y resolver asuntos legales permitirá avanzar con firmeza. Buscar ayuda profesional no debe considerarse un fracaso, sino una herramienta.
Números de suerte: 1, 11, 32.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Es momento de enfocarse en el futuro con decisiones prácticas, terminar proyectos pendientes y retomar el control personal.
Números de suerte: 11, 28, 7.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Simplificar la rutina y dedicar tiempo a actividades relajantes será clave para mantener la paz interior.
Números de suerte: 40, 17, 8.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Es un día ideal para explorar su creatividad y encaminarse en nuevas oportunidades profesionales o académicas.
Números de suerte: 14, 31, 2.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Expresar necesidades y reclamar por las situaciones que considera incorrectas será muy importante. Es momento de asumir riesgos.
Números de suerte: 1, 45, 30.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
En el ámbito laboral podrían surgir complicaciones, por lo que se aconseja mantenerse atento y actuar con precaución.
Números de suerte: 33, 1, 4.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Se recomienda evitar exageraciones al comunicarse, pues un comentario fuera de lugar podría generar problemas con las personas que lo rodean.
Números de suerte: 18, 5, 13.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
La autovaloración será determinante para seguir avanzando. Es importante que analice la forma en la que está haciendo sentir a quienes lo rodean.
Números de suerte: 5, 41, 29.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.