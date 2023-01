Papá transgénero resultó embarazado durante su proceso de transición; su historia se hizo viral

Danny Wakefield es un padre transgénero de 36 años de edad, nacido en los Estados Unidos, que a través de sus redes sociales compartió su experiencia al quedar embarazado durante la pandemia por covid-19 y cómo este acontecimiento ha marcado su vida como miembro de la comunidad LGTBIQ+.

De acuerdo con reportes de varios portales internacionales, Wakefield quedó embarazado debido a que en su proceso de transición conservó sus órganos reproductivos, situación que permitió el nacimiento de la bebé que actualmente tiene dos años y que de acuerdo con las mismas publicaciones de su progenitor, crece saludablemente dentro de un entorno familiar amoroso.

Aunque el embarazo no fue planeado, debido a que fue consecuencia de una aventura de una noche, este padre transgénero señala que al enterarse del suceso, no tuvo ninguna duda sobre la decisión de continuar con el proceso de gestación, ya que uno de sus grandes anhelos era convertirse en papá.

“He sabido durante toda mi vida que quería tener hijos y sabía antes de hacer la transición que me gustaría tener al menos un hijo”, relató Wakefield cuando escribió un artículo sobre el tema para Newsweek en el año 2020.

Danny Wakefield, que empezó su transformación como hombre transgénero a los 25 años, descubrió que quedó en embarazo tras un encuentro casual. Su decisión de mantener sus órganos reproductivos fueron claves para traer a una saludable bebita al mundo. - Foto: Getty Images

Así mismo, manifiesta que durante su proceso de transición pensó en realizar algunos procedimientos quirúrgicos para completar su transformación. Sin embargo, agradece el no haber tomado esas decisiones, debido a que es por ello que su pequeña hija hoy día lo acompaña y le da una razón más para luchar en la vida.

“No creo que estaría aquí con Wilder si no me hubiera cuidado y honrado mi identidad en ese entonces”, apuntó.

En declaraciones a Yahoo Life, Wakefield manifestó que su proceso de gestación estuvo marcado por algunas situaciones incómodas, en especial cuando debía acudir al médico para sus controles prenatales. Señala que muchas ocasiones tuvo que soportar “risitas disimuladas” de las enfermeras e inclusive se percató que los médicos no estaban preparados para atender sus necesidades.

“Los médicos y las enfermeras hablaban en voz baja entre ellos, haciéndose preguntas sobre mí, en lugar de preguntarme directamente a mí, el paciente que está sentado justo frente a ellos”, dijo.

Aunque su decisión frente a la transición completa estaba en sus planes, el hecho de quedar embarazado significó para Danny Wakefield, el poder cumplir uno de sus grandes sueños como ser humano. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images

Para informar a sus seguidores sobre este acontecimiento e informar adecuadamente sobre cómo es ser un padre transgénero, Wakefield ha decidido documentar su experiencia; por lo que abrió la página web Danny the Trans Dad y en las cuentas de Instagram y TikTok con el mismo nombre, en las que va informando sobre cada uno de los sucesos que vive junto a su pequeña Wilder.

Así mismo, en esas plataformas ha expresado que ser hombre transgénero no ha sido impedimento para vivir su sexualidad. “El hecho de que no me sienta como una mujer no significa que no pueda aprovechar los órganos del cuerpo con los que nací”, dijo en uno de sus clips en TikTok.

Sobre este caso y al ser consultada por Yahoo Life, la doctora Juno Obedin-Maliver, profesora asistente en el Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, ha indicado que este tipo de embarazos no son infrecuentes. Al tiempo que reconoció que el sector salud como la sociedad en general, aún carecen de conocimiento sobre la gestación en la población masculina trans.

“Crecemos en un mundo con libros, desde preescolar en adelante, que hasta hace muy poco no imaginaban ni representaban realmente la diversidad de las comunidades tal como son”, dijo la profesional de la salud, que además agregó que “ninguno de nuestros sistemas ha sido diseñado para delinear la diferencia entre el género de alguien y la capacidad de embarazo de alguien”.

Obedin-Maliver manifiesta que se vienen dando pasos importantes en este aspecto, por lo que a diferencia de años anteriores, hoy día los casos de embarazo en pacientes transgénero son más visibles y que esto ha contribuido a bridar una mejor atención en salud para esta población.