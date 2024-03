Participante de ‘La voz’ abrió su corazón; libra dura batalla contra el cáncer: “No me daré por vencida”

Luego, la artista agregó: “Cada día amo y valoro más a mi familia y mis seres queridos. Tengo cáncer, pero ahora me miro al espejo y me veo más hermosa. Me repito lo increíble valiente y poderosa que soy. Señor cáncer, hoy agradezco este proceso a tu lado, y voy a pelear día a día, sol a sol, cueste lo que me cueste. Él me confió esta prueba y, aunque sé que no es fácil, no me daré por vencida”.