Periodista de Caracol atravesó grave complicación de salud y vivió particular síntoma: “el malestar fue avanzado”

En el programa de entretenimiento ‘La Red’ se desveló todo lo sucedido con la periodista.

Redacción Semana
22 de diciembre de 2025, 5:33 p. m.
Recientemente, en entrevista con La Red, uno de los programas de entretenimiento más famosos de la televisión colombiana, Amparo Pérez, una de las figuras con un gran reconocimiento en Caracol televisión, confesó que tuvo una delicada situación de salud.

En sus palabras, Amparo, la defensora del televidente, confesó que tuvo que estar hospitalizada ocho días en una institución de salud por una infección viral muy dolorosa.

En el programa, fue el presentador Carlos Vargas quien dio la información a sus compañeros y televidentes.

“La defensora del televidente de Caracol Televisión, Amparo Pérez, estuvo ocho días hospitalizada a causa de un herpes zóster, conocido comúnmente como culebrilla, que le provocó intensos dolores”, dijo Vargas.

Además, mencionó que los síntomas de la presentadora fueron bastante particulares, pues todo inició con una fuerte picazón en su cabeza, la cual se extendió por otras zonas de su cuerpo.

“Todo comenzó con una picazón en la cabeza que inicialmente confundió con una picadura de zancudo, pero el malestar fue avanzando y el dolor se extendió al oído, el cuello y la clavícula, hasta que los médicos le diagnosticaron la enfermedad que la mantuvo en la clínica”, añadió.

Carlos Vargas mencionó que Amparo vivió un tratamiento bastante duro en el que tuvo que someterse a recibir una gran cantidad de inyecciones para poder tratar la delicada infección que tenía.

“Durante su tratamiento recibió cerca de 40 inyecciones en distintas partes del cuerpo, como brazos, cuello e incluso los oídos”, explicó el presentador en la emisión del programa el pasado 20 de diciembre del presente año.

Por último, el presentador afirmó que la periodista logró salir adelante y ya se encuentra en su casa recuperándose: “Por fortuna, hoy ya se encuentra en casa, en proceso de recuperación”.

¿Qué es el herpes zoster?

De acuerdo con el portal médico Mayo Clinic, “el herpes zóster es una infección viral que causa una erupción dolorosa. Los herpes zóster pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Por lo general, parece una sola franja de ampollas que envuelve el lado izquierdo o derecho del torso”.

Además, se menciona que “la causa del herpes zóster es el virus varicela-zóster, el mismo virus que provoca la varicela. Después de contraer varicela, el virus permanece en el cuerpo de por vida. Años más tarde, el virus puede reactivarse como herpes zóster”.

Algunos de los síntomas que puede experimentar una persona con ese virus son:

  • Dolor, ardor u hormigueo.
  • Sensibilidad al tacto.
  • Sarpullido rojo que aparece unos días después del dolor.
  • Ampollas llenas de líquido que se abren y forman costras.
  • Picazón.
  • Fiebre.
  • Dolor de cabeza.
  • Sensibilidad a la luz.
  • Fatiga.

