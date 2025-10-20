Famoso integrante de ‘Noticias Caracol’ anunció su salida del informativo y dejó sentido mensaje: “Hay señales, hay llamados”

Noticias Caracol se ha posicionado como uno de los programas informativos más destacados de la televisión colombiana, manteniendo una sólida conexión con la audiencia en cada transmisión. Este noticiero ha servido de plataforma para diversos presentadores y periodistas, cuyas intervenciones captan la atención del público gracias a la forma en que comunican y desarrollan las noticias en sus respectivas secciones.

Uno de los que conquistó a los televidentes fue Andrés Montoya, quien llegó a formar parte del informativo de la mañana desde hace tres años. Su estilo, profesionalismo y carisma llamaron la atención de más de uno, al punto de elogiarlo constantemente en redes sociales.

Andrés Montoya, presentador de Noticias Caracol. | Foto: Instagram

Sin embargo, este 20 de octubre, el periodista desató todo tipo de reacciones en sus redes sociales, luego de anunciar su salida de Noticias Caracol. El integrante del informativo compartió unas palabras, expresando su sentir con esta decisión.

El presentador compartió con sus fieles seguidores este cambio que llega a su realidad, dejando una reflexión de lo que significaba aceptar llamados y caminos que iban apareciendo.

“En la vida, hay señales, hay llamados, hay cambios. ¡Por nuevos caminos y conquistas!”, escribió al inicio del pie de foto.

Andrés Montoya, que ha hablado sobre una pérdida que sufrió, agradeció a Noticias Caracol y al Canal Caracol por abrirle las puertas, enfatizando que se convirtió en la empresa que lo impulsó en muchos sentidos. Adicional a eso, se dirigió a las personas que siempre lo apoyaron y acompañaron, emisión tras emisión.

“Gratitud con Dios, con mi familia, con ese gran equipo de Noticias Caracol y Caracol Televisión, que fue mi empresa, y por supuesto con todos ustedes, que han asistido de cerca y con tanta generosidad a mi proceso, durante estos años”, afirmó.

En cuanto a su despedida, el comunicador apuntó que cerraba un ciclo, pero esperaba volverse a encontrar con su público, sus compañeros y sus seguidores en otros escenarios, logrando que el periodismo retomara esas bases sólidas.

“Cierro un ciclo. Agradeciendo por todo lo vivido y aprendido. Dejemos que la vida hable con el tiempo, para que nos volvamos a encontrar, a ver, a escuchar, a sentir, con nuevas historias, conversaciones, personajes, relatos, que sigan sumando a esta construcción de valor que hacemos desde el periodismo, por vocación, en esta sociedad colombiana, latinoamericana y del resto del mundo, que tanto lo necesita. ¡Siempre les diré, feliz vida y gracias!”, concluyó.

Esta noticia dejó frío a más de uno, por lo que compartieron sus mensajes de apoyo, respaldo y desconcierto con el paso que estaba dando.