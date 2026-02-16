Gente

Andrés Montoya, expresentador de ‘Noticias Caracol’, contó decisión que tomó y cómo le explicó a su hijo: “Se hizo a la idea”

El periodista contó un poco de su proceso paterno, indicando cómo le contó acerca de un tema irreversible en su familia.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

16 de febrero de 2026, 2:53 p. m.
Andrés Montoya, periodista y presentador.
Andrés Montoya, periodista y presentador.

A lo largo de los años, Noticias Caracol se ha posicionado como uno de los noticieros más influyentes de la televisión colombiana, consolidando una relación sólida con los televidentes gracias a su rigor informativo y al trabajo de un equipo periodístico cercano y confiable. El espacio informativo ha sido, además, una plataforma clave para periodistas que lograron destacarse por su profesionalismo y conexión con la audiencia.

Uno de esos nombres fue Andrés Montoya, quien durante tres años integró el equipo del noticiero matutino. Su estilo fresco, natural y carismático frente a las cámaras le permitió ganarse el aprecio del público, que no dudó en manifestarle su respaldo y admiración a través de las redes sociales, donde recibía constantes mensajes de apoyo.

Sin embargo, el comunicador tomó por sorpresa a sus seguidores el pasado 20 de octubre al confirmar su salida del noticiero. La noticia fue dada a conocer por el propio periodista mediante una publicación en sus plataformas digitales, en la que compartió un mensaje cargado de emoción, agradecimiento y reflexión.

En sus palabras, Montoya destacó lo que significó esta etapa en su vida profesional y dejó ver que cerraba un ciclo importante, abriéndose a nuevos retos y caminos dentro de su carrera.

No obstante, las miradas de los curiosos se posaron en el paisa, quien concedió una entrevista a Bravíssimo, donde charló con Marcelo Cezán sobre un aspecto de su vida íntima y personal.

El famoso no dudó en referirse a una situación con su hijo, Pedro, quien le ha preguntado en varias ocasiones por qué ya no puede tener más niños. El presentador fue contundente al revelar que estas charlas se han tornado a explicarle las razones por las que no tendrá hermanos de su parte.

Según comentó Andrés Montoya, hace unos años decidió hacerse la comentada vasectomía, de forma que solo sería padre de un pequeño. Aunque el menor lo podría estar indagando como un deseo al ver que sus amigos tienen hermanos, él ha sido claro en que esto no cambiará y será hijo único.

“Al cabo de dos años tomé la decisión y dije que ya, que iba hasta ahí; para ese entonces mi niño estaba muy pequeño. Ocasionalmente sí lo menciona y dice que le gustaría, no sé en qué imaginario, pero lo empieza a ver quizás por los amigos que tienen otros hermanitos y él ve esa opción. Él sabe que el papá ya no puede; la mamá tal vez sí, pero el papá no”, aseguró.

El periodista fue contundente al indicar que no ha entrado en detalles con el niño sobre el procedimiento o la situación, pero sí le mentalizó que de su lado no tendrá hermanos. Con esto se refirió a que su expareja sí podría quedar embarazada y cumplir dicho deseo.

Yo he tratado de explicarle sin ir más allá del trasfondo, pero si le digo que el papá ya no puede porque hace ya un tiempo se hizo una cirugía para no tener más hijos. Él ya se hizo a la idea”, agregó en la entrevista.

