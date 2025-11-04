Andrés Montoya reapareció tras su salida de ‘Noticias Caracol’ y mostró detalles de nuevo trabajo

Noticias Caracol se ha consolidado como uno de los espacios informativos más influyentes de la televisión colombiana, manteniendo una fuerte conexión con el público gracias a su compromiso periodístico y al talento de sus presentadores. A lo largo del tiempo, el noticiero ha sido una vitrina para comunicadores que se han ganado el cariño y la confianza de los televidentes por su profesionalismo y estilo cercano.

Entre ellos destacó Andrés Montoya, quien durante tres años hizo parte del equipo del noticiero matutino. Su manera de transmitir las noticias, junto con su carisma y naturalidad frente a las cámaras, le permitió ganarse el reconocimiento del público, que constantemente lo elogiaba a través de las redes sociales.

No obstante, el periodista sorprendió a sus seguidores el 20 de octubre, cuando anunció su salida de Noticias Caracol. A través de una publicación en sus plataformas digitales, Montoya compartió un emotivo mensaje en el que expresó su gratitud y reflexionó sobre la etapa que cerraba en su carrera profesional.

Pese a que el famoso no había dado pistas de qué cambio le daría a su realidad, recurrió a sus redes sociales para mostrar las nuevas actividades que estaba realizando. Una publicación funcionó para hablar un poco del rol que estaría llevando a cabo.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Andrés Montoya publicó una serie de imágenes en las que revelaba que había sido presentador del evento de Asocapitales, el cual se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Ágora Bogotá. Esta cita tuvo presencia de líderes regionales y alcaldes, quienes fueron pieza para debates y conversatorios.

“Esta conversación no se agota y, lo mejor, es que abre cada año, con nuevos proyectos, oportunidades concretas y reales de desarrollo sostenible para las ciudades capitales del país”, escribió al inicio del mensaje.

“Presentando el Encuentro de Ciudades Capitales y Cooperación para el Desarrollo, en el marco del Día Mundial de las Ciudades 2025″, agregó.

Aunque se desconocen detalles de esta nueva etapa del presentador, las reacciones no se hicieron esperar en plataformas digitales, donde muchos aplaudieron y elogiaron el profesionalismo que siempre desempeñó

Así se despidió Andrés Montoya de Noticias Caracol

Sus palabras despertaron múltiples reacciones entre colegas y espectadores, quienes le enviaron mensajes de apoyo y agradecimiento por su labor. Aunque no reveló los motivos exactos de su decisión, dejó entrever que se trata de un cambio positivo en su vida, abriendo la puerta a nuevos proyectos personales y profesionales.

“Gratitud con Dios, con mi familia, con ese gran equipo de Noticias Caracol y Caracol Televisión, que fue mi empresa, y por supuesto con todos ustedes, que han asistido de cerca y con tanta generosidad a mi proceso, durante estos años”, afirmó.