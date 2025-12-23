Gente

Pity Camacho, reconocido actor, frenó en seco a la senadora Sandra Ramírez, excombatiente de Farc: “No le he autorizado”

El artista reaccionó a un post que realizó la congresista a través de redes sociales.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Redacción Gente
23 de diciembre de 2025, 9:38 p. m.
Pity Camacho y Sandra Ramírez.
Pity Camacho y Sandra Ramírez. Foto: Instagram @pitycamachor - Colprensa / Montaje SEMANA

Carlos Camacho, conocido como Pity Camacho, se convirtió en uno de los rostros más comentados de la televisión nacional, debido a su talento y participación en diversos proyectos, como Pa’ quererte.

Deisy Guanaro, la víctima que le puso la cara a Sandra Ramírez y ya no tiene miedo. Narra lo que ella le hizo de niña en las Farc

Más allá de su trabajo en diversos proyectos nacionales, las miradas de algunos usuarios se posaron en una publicación que realizó en su cuenta personal de X. El artista reaccionó al ver un post de Sandra Ramírez, senadora de la República, donde utilizaba un gif protagonizado por él.

La congresista recurrió a una pieza audiovisual donde aparecía la celebridad hablando ante cámaras, precisamente para pedir respeto y defender su imagen de aquellos que intentaban dañar su buen nombre.

Voy a explicar a minucia, para que sea más fácil de entender y no haya errores de interpretación, que parece es el objetivo de algunos con la Sentencia T- 520/2025. Abro hilo explicando lo que la Corte Constitucional dice sobre este caso que cobija a la ciudadanía en general”, escribió en su cuenta personal.

Gente

Casa Lolita: de proyecto cultural a un escenario único para eventos en el corazón de Bogotá

Gente

Hernán Peláez, uno de los periodistas deportivos más influyentes en Colombia, anunció decisión de cara a sus oyentes

Gente

Silvy Araújo está embarazada: el emotivo video con el que la ‘influencer’ anunció la llegada de su primer hijo

Gente

Tuti Vargas cuestionó a Jessica Cediel por inesperado contenido en el velorio de su papá: “¿Cómo carajos?"

Gente

Sagitario 2026: el año que transforma su vida en amor, trabajo, dinero y decisiones clave, según la astrología

Gente

El regreso de los dioses: Christopher Nolan paraliza Hollywood con el tráiler de ‘La Odisea’; fecha de estreno y detalles

Gente

Revelan las causas de muerte de reconocida periodista en Bogotá; luchó contra enfermedad desde hace varios años

Nación

Deisy Guanaro, la víctima que le puso la cara a Sandra Ramírez y ya no tiene miedo. Narra lo que ella le hizo de niña en las Farc

Política

Víctimas de las Farc advierten mordaza de la Corte Constitucional por fallo a favor de Sandra Ramírez

Confidenciales

Sandra Ramírez sale en defensa del ministro de la Igualdad y lanza acusaciones en contra de dos congresistas

Ante esto, Pity Camacho no se contuvo y reaccionó con otro trino, afirmando que pedía respeto a la senadora por usar su imagen sin permiso. El artista fue contundente al hablar de lo que no estaba de acuerdo, pues nunca dio autorización para que su rostro se empleara en temas políticos.

De igual manera, hizo la petición a la excombatiente de que eliminara la publicación de forma inmediata, para no verse vinculado con esta clase de opiniones e información.

Senadora, así como usted pide que se respete su nombre, yo le pido que respete el mío. Yo no le he autorizado el uso de mi imagen. Le solicito la borre de inmediato. Feliz tarde”, escribió en el mensaje.

Cabe destacar que, por el momento, la congresista no se ha pronunciado acerca de esta petición, por lo que el post continúa activo.

Mas de Gente

Casa Lolita - API

Casa Lolita: de proyecto cultural a un escenario único para eventos en el corazón de Bogotá

Pity Camacho - Sandra Ramírez

Pity Camacho, reconocido actor, frenó en seco a la senadora Sandra Ramírez, excombatiente de Farc: “No le he autorizado”

El periodista deportivo tomó importante decisión.

Hernán Peláez, uno de los periodistas deportivos más influyentes en Colombia, anunció decisión de cara a sus oyentes

Silvy Araujo y Felipe Pino esperan su primer bebé

Silvy Araújo está embarazada: el emotivo video con el que la ‘influencer’ anunció la llegada de su primer hijo

Tuti Vargas habló de foto de Jessica Cediel

Tuti Vargas cuestionó a Jessica Cediel por inesperado contenido en el velorio de su papá: “¿Cómo carajos?"

Era de Sagitario

Sagitario 2026: el año que transforma su vida en amor, trabajo, dinero y decisiones clave, según la astrología

La odisea: primeras imágenes de la mega obra de Nolan

El regreso de los dioses: Christopher Nolan paraliza Hollywood con el tráiler de ‘La Odisea’; fecha de estreno y detalles

Margiory Fiaschi, periodista venezolana.

Revelan las causas de muerte de reconocida periodista en Bogotá; luchó contra enfermedad desde hace varios años

Candela Márquez deja de seguir a su novio Alejandro Sanz de redes sociales.

¿Hubo infidelidad? Alejandro Sanz y su novia, Candela Márquez terminaron su relación, según medios españoles

Jessica Cediel en el funeral de su padre

“¿Falta de respeto?”: la foto de Jessica Cediel posando junto al ataúd de su padre que desató una ola de críticas

Noticias Destacadas