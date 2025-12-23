Pity Camacho, reconocido actor, frenó en seco a la senadora Sandra Ramírez, excombatiente de Farc: “No le he autorizado”

Carlos Camacho, conocido como Pity Camacho, se convirtió en uno de los rostros más comentados de la televisión nacional, debido a su talento y participación en diversos proyectos, como Pa’ quererte.

Más allá de su trabajo en diversos proyectos nacionales, las miradas de algunos usuarios se posaron en una publicación que realizó en su cuenta personal de X. El artista reaccionó al ver un post de Sandra Ramírez, senadora de la República, donde utilizaba un gif protagonizado por él.

La congresista recurrió a una pieza audiovisual donde aparecía la celebridad hablando ante cámaras, precisamente para pedir respeto y defender su imagen de aquellos que intentaban dañar su buen nombre.

“Voy a explicar a minucia, para que sea más fácil de entender y no haya errores de interpretación, que parece es el objetivo de algunos con la Sentencia T- 520/2025. Abro hilo explicando lo que la Corte Constitucional dice sobre este caso que cobija a la ciudadanía en general”, escribió en su cuenta personal.

Ante esto, Pity Camacho no se contuvo y reaccionó con otro trino, afirmando que pedía respeto a la senadora por usar su imagen sin permiso. El artista fue contundente al hablar de lo que no estaba de acuerdo, pues nunca dio autorización para que su rostro se empleara en temas políticos.

De igual manera, hizo la petición a la excombatiente de que eliminara la publicación de forma inmediata, para no verse vinculado con esta clase de opiniones e información.

“Senadora, así como usted pide que se respete su nombre, yo le pido que respete el mío. Yo no le he autorizado el uso de mi imagen. Le solicito la borre de inmediato. Feliz tarde”, escribió en el mensaje.

Cabe destacar que, por el momento, la congresista no se ha pronunciado acerca de esta petición, por lo que el post continúa activo.