Sandra Ramírez sale en defensa del ministro de la Igualdad y lanza acusaciones en contra de dos congresistas

En las últimas semanas el ambiente en el Congreso de la República se ha tornado irrespetuoso y hostil en vísperas del crucial debate de este lunes 15 de diciembre sobre la continuidad del Ministerio de la Igualdad y Equidad, Juan Carlos Florián.

En las plenarias del Senado y de la Cámara se han presentado enfrentamientos entre congresistas y se han lanzado duros cuestionamientos entre unos y otros.

Sin embargo, en esta ocasión la senadora del Partido Comunes, Sandra Ramírez, lanzó acusaciones en contra de la representante Catherine Juvinao y de la senadora Karina Espinosa.

“¿Hasta dónde el debate político se convierte en ataques discriminatorios? Las congresistas Juvinao y Espinosa cuestionan a @MinIgualdad_Col sobre si “amaneció siendo ministra o ministro”, ¿Se está desviando a la identidad de género de su líder? Ojo entes de control, podrían estar las ‘honorables’ violando la ley", dijo la congresista.

Ramírez se preguntó si las declaraciones de las congresistas podrían configurarse como una discriminación o, incluso, homofobia contra el ministro Florián.

La congresista Ramírez recordó que Espinosa podría incurrir en presunta discriminación por la identidad de género del ministro. Dijo que la congresista liberal tiene constantes ataques verbales “no solo son reprochables moralmente, sino que podrían estar desconociendo y vulnerando la Ley 1482 de 2011, que penaliza la discriminación y la homofobia en Colombia”.

Además, asegura que las afirmaciones contra el ministro están documentadas en las redes sociales

Según la senadora de Comunes, la representante Katherine Juvinao también ha entrado en el radar por el trato irrespetuoso contra Florián, según ella, al afirmar cosas como que si el funcionario “amaneció siendo ministra o ministro”.

¡ATENCIÓN! ¡@juanflorians se autoreconoció de género MASCULINO al aspirar al cargo de viceministro y ministro en el Ministerio de la Igualdad! Apareció súbitamente autopercibiéndose de ‘género fluido, no binario y no hegemónico’ justo después de posesionarse, con el único fin de… pic.twitter.com/p5wkiIcS1g — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) September 17, 2025

Incluso, en el Ejecutivo están analizando la posibilidad de tomar acciones en contra de las congresistas al considerar que sus posturas pueden tener responsabilidades penales.

Sectores de izquierda pedirán a los entes de control que le pongan la lupa al tema y determinen las presuntas responsabilidades.