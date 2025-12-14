Suscribirse

Confidenciales

Sandra Ramírez sale en defensa del ministro de la Igualdad y lanza acusaciones en contra de dos congresistas

La congresista de Comunes pidió a los entes de control vigilar las actuaciones de las legisladoras.

Redacción Semana
14 de diciembre de 2025, 6:31 p. m.
Juan Carlos Florian congreso
Juan Carlos Florian, ministro de la Igualdad. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA / ESTEBAN VEGA -SEMANA

En las últimas semanas el ambiente en el Congreso de la República se ha tornado irrespetuoso y hostil en vísperas del crucial debate de este lunes 15 de diciembre sobre la continuidad del Ministerio de la Igualdad y Equidad, Juan Carlos Florián.

En las plenarias del Senado y de la Cámara se han presentado enfrentamientos entre congresistas y se han lanzado duros cuestionamientos entre unos y otros.

Sin embargo, en esta ocasión la senadora del Partido Comunes, Sandra Ramírez, lanzó acusaciones en contra de la representante Catherine Juvinao y de la senadora Karina Espinosa.

“¿Hasta dónde el debate político se convierte en ataques discriminatorios? Las congresistas Juvinao y Espinosa cuestionan a @MinIgualdad_Col sobre si “amaneció siendo ministra o ministro”, ¿Se está desviando a la identidad de género de su líder? Ojo entes de control, podrían estar las ‘honorables’ violando la ley", dijo la congresista.

Ramírez se preguntó si las declaraciones de las congresistas podrían configurarse como una discriminación o, incluso, homofobia contra el ministro Florián.

La congresista Ramírez recordó que Espinosa podría incurrir en presunta discriminación por la identidad de género del ministro. Dijo que la congresista liberal tiene constantes ataques verbales “no solo son reprochables moralmente, sino que podrían estar desconociendo y vulnerando la Ley 1482 de 2011, que penaliza la discriminación y la homofobia en Colombia”.

Además, asegura que las afirmaciones contra el ministro están documentadas en las redes sociales

Según la senadora de Comunes, la representante Katherine Juvinao también ha entrado en el radar por el trato irrespetuoso contra Florián, según ella, al afirmar cosas como que si el funcionario “amaneció siendo ministra o ministro”.

Incluso, en el Ejecutivo están analizando la posibilidad de tomar acciones en contra de las congresistas al considerar que sus posturas pueden tener responsabilidades penales.

Sectores de izquierda pedirán a los entes de control que le pongan la lupa al tema y determinen las presuntas responsabilidades.

La representante Juvinao ha sido una de las congresistas que más oposición ha hecho al ministro Florian, quien ha generado polémica por la gestión que ha tenido al frente del Ministerio de la Igualdad.

Sandra Ramírez

Noticias Destacadas

