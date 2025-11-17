Raúl Ocampo dejó en evidencia si tiene una relación amorosa con Valentina Taguado; fans le piden la verdad: “Dejen de esconderse”

‘Masterchef Celebrity’ continúa su camino directo a la gran final y en la emisión del martes 11 de noviembre, el reality culinario vivió otra tensa jornada de eliminación que terminó dejando fuera al famoso actor Raúl Ocampo.

El participante no consiguió cumplir con las exigencias del reto y fue de todos, quien acumuló más errores, lo que lo obligó a despedirse del programa.

El reto de la noche consistía en crear un plato libre cuyo ingrediente obligatorio era el café.

Los concursantes contaron con tiempo completo para cocinar y, además, disfrutaron de una ventaja poco habitual: la despensa estuvo abierta de principio a fin, permitiéndoles tomar cualquier ingrediente sin restricciones.

El actor tuvo que enfrentarse a Carolina Sabino, Michelle Rouillard, Pichingo, Violeta Bergonzi y Valentina Taguado. Luego de la compleja deliberación del jurado, él y Valentina quedaron como los dos concursantes en riesgo, hasta que finalmente el mismo jurado confirmó que era él quien debía abandonar la competencia.

La despedida generó diferentes reacciones entre sus compañeros, especialmente en Valentina Taguado, quien tuvo una cercanía notoria con él durante la competencia y no ocultó su tristeza ante las cámaras.

“Lo voy a extrañar muchísimo, pero sé que nuestra amistad continuará fuera del programa”, dijo, mostrándose muy nostálgica.

Raúl Ocampo confirmó si tiene o no una relación amorosa con Valentina Taguado

Más tarde, la reconocida locutora publicó un post en sus redes dedicado a su amistad con Ocampo, y en esta publicación, el propio actor aclaró públicamente si entre ellos existía, o no, una relación sentimental.

“Gracias vida, gracias Dios, gracias universo por darme la oportunidad de conocerte en todos los sentidos posibles para llegar a sentir el amor tan grande que siento por ti”, fue lo primero que escribió Valentina.

“Gracias por sanar tantas cosas en medio de una competencia que simplemente se nos olvidaba en cada risa que nos salía por absolutamente nada o por algún comentario de la producción para hacernos reír si estábamos muy serios. Gracias por estar en el momento más duro de mi vida y llenarla de risas y compasión. De los corazones más hermosos que he sentido, de los mejores y más hermosos amigos que he tenido, gracias por compartir todo este proceso conmigo. Te admiro, tu amistad lo es todo hasta el sol de hoy, te amo, te amo, te amo”, añadió.

Para despejar todo tipo de dudas que han nacido entre los internautas, Raúl dejó claro que entre ellos dos existe una fuerte amistad: “Te amo Vale. Gracias por ese tesoro de amistad”.

Para muchos seguidores de ambos esta respuesta fue decepcionante, pues creían que entre ellos sí pasaba algún tipo de cercanía amorosa.