Así se despidió Raúl Ocampo de ‘MasterChef Celebrity’ dejando atrás un nuevo sueño: “El mejor juego que he jugado”

El actor no se guardó nada y abrió su corazón por la eliminación.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

12 de noviembre de 2025, 1:35 p. m.
Raúl Ocampo tuvo emotiva despedida de 'MasterChef Celebrity'
Raúl Ocampo tuvo emotiva despedida de 'MasterChef Celebrity' | Foto: Instagram: @ocamporao

La final de ‘MasterChef Celebrity’ se cocina a fuego lento y cada vez más se reduce la cantidad de participantes que podrían llegar a la tan anhelada final.

En el capítulo del pasado martes 11 de noviembre, se vivió un nuevo reto de eliminación en donde fue el famoso actor Raúl Ocampo quien no cumplió con el nivel, tuvo la mayoría de errores y por esto tuvo que abandonar la competencia.

Para este reto, los participantes tuvieron los 60 minutos completos para llevar a cabo su preparación que debía incluir café obligatoriamente, y además, contaron con la ventaja de tener la despensa abierta todo el tiempo.

Contexto: ⁠“No es tarde para soñar”: Patricia Grisales se sinceró por su eliminación de ‘MasterChef Celebrity’ y dejó ver lo que se lleva

Raúl se enfrentó a Carolina Sabino, Michelle Rouillard, Pichingo, Violeta Bergonzi y Valentina Taguado, con quien quedó de último esperando la respuesta del jurado.

La locutora, que se convirtió en su gran amiga durante el desarrollo de este reality, no dudó en ocultar el gran dolor que le causaba la eliminación de Ocampo.

“Me va a hacer mucha falta, pero sé que vamos a seguir siendo amigos de aquí en adelante”, dijo Taguado.

Raúl Ocampo dejó emotivo mensaje, tras su eliminación de 'MasterChef Celebrity’

Luego de que los jurados dieron sobre veredicto y el nombre del eliminado, fue la chef mexicana Belén Alonso quien se refirió a él y le dijo unas palabras llenas de amor y admiración.

“Eres un chavo que admiro muchísimo, eres un alma vieja en un cuerpo joven, eres un chavo lleno de sabiduría, con unas sencillas que me impresiona [...] transmites mucha paz y te voy a extrañar”, dijo.

En una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Raúl subió unas cuantas fotografías de él durante su eliminación y plasmó su sentir en la descripción del post: alegría y profundo agradecimiento.

Contexto: Violeta Bergonzi le tiró a Valentina Taguado por broma pesada fuera de ‘MasterChef’; la frenó por tema: “Te quito esa máscara”

“Gracias MasterChef Colombia, eres el mejor juego que he jugado. Gracias a mis compañeros y compañeras, aprendí muchísimo de cada uno. A los jurados y mi adorada Claudia Bahamón, gracias por su exigencia y por inspirarnos a ser mejores cada día”, escribió inicialmente.

Además, Raúl dio un especial agradecimiento al canal por hacerlo parte de este importante proyecto: “Y gracias Canal RCN, por darme la oportunidad de cumplir el sueño de cocinar en la cocina más famosa del mundo ¡Qué viaje tan hermoso!“, escribió.

En la cuenta oficial de Instagram del programa también despidieron al famoso actor resaltando sus cualidades y haciendo énfasis en que hará falta en el programa.

“Raúl, nos quedamos con ese hombre inspirador, divertido y lleno de ganas de jugar y arriesgarse en #MasterChefCelebrityColombia, ¡Te extrañaremos mucho!“, se lee.

Este es el Top 6 de ‘MasterChef Celebrity’

  • Valentina Taguado
  • Violeta Bergonzi
  • Alejandra Ávila
  • Carolina Sabino
  • Pichingo
  • Michelle Rouillard.

