“Una huella para no olvidar”: Claudia Bahamón dedicó amoroso mensaje y reflexión a Raúl Ocampo, tras su eliminación de ‘MasterChef’

En la emisión del pasado martes 11 de noviembre, el reality culinario presentó una nueva jornada de eliminación que terminó con la salida del reconocido actor Raúl Ocampo, quien no logró superar la exigencia del reto y acumuló la mayor cantidad de errores, quedando fuera de la competencia.

Durante la prueba, los concursantes tuvieron un tiempo de 60 minutos para preparar sus platos, con la condición de incorporar café como ingrediente obligatorio.

Raúl Ocampo tuvo emotiva despedida de 'MasterChef Celebrity'. | Foto: Instagram: @ocamporao

Además, contaron con una ventaja especial: la despensa permaneció abierta durante todo el desafío, lo que les permitió acceder libremente a los ingredientes.

Ocampo compitió frente a Carolina Sabino, Michelle Rouillard, Pichingo, Violeta Bergonzi y Valentina Taguado. Finalmente, él y Valentina fueron los últimos en esperar la decisión del jurado, que terminó marcando su salida.

Claudia Bahamón le dedicó mensaje a Raúl Ocampo por su eliminación de ‘MasterChef Celebrity’

Su salida conmovió no solo a sus compañeros, especialmente a Valentina Taguado, que se convirtió en su gran amiga dentro del programa, y también a la presentadora Claudia Bahamón, quien expresó su tristeza en redes sociales con un mensaje lleno de cariño y nostalgia dedicado al actor eliminado.

Como es costumbre, la presentadora publica unas fotografías junto al más reciente eliminado de la competencia culinaria mostrando su lema de la temporada y en el caso de Raúl era: “‘El miedo no detiene la muerte, detiene la vida’”.

En primer lugar, la presentadora se encargó que resaltar que la presencia del actor fue una luz para la competencia:

“Raúl de nuestra vida querido, tu paso por esta cocina fue mucho más que una competencia: fue una lección de humanidad. Nos regalaste risas, cariño, generosidad y esa energía tan tuya que ilumina cada espacio que habitas. Eres auténtico, genuino, sensible, divertido y profundamente amoroso”, escribió.

De igual forma, Claudia se encargó de asegurar que Raúl fue el vivo ejemplo de su lema en el programa: “Tu frase de cierre, ‘el miedo no detiene la muerte, detiene la vida’, nos deja una huella para no olvidar. Porque eso fuiste aquí en la cocina más importante del mundo: vida. Vida que se comparte, que se entrega sin reservas, que se goza con el alma”.