Reconocida presentadora expuso dura situación que atraviesa a sus 72 años: “Muy complicado encontrar trabajo”

Consuelo Cepeda contó el momento que vive tras tomar una decisión en el ámbito laboral.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

20 de octubre de 2025, 6:08 p. m.
Consuelo Cepeda, presentadora y exdirectora del defensor del televidente.
Consuelo Cepeda, presentadora y exdirectora del defensor del televidente.

Consuelo Cepeda, con el pasar de los años, se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de los medios, debido a su labor como defensora del televidente en el Canal RCN. La celebridad trabajó como directora y presentadora de este espacio por más de 20 años, asumiendo el cargo en 2001.

Daniela Álvarez confesó cómo logró salir adelante y ser parte de las grandes pasarelas: "Hacer ese cambio"

La famosa reveló que había tomado la decisión de renunciar a este espacio en marzo de 2025, ya que consideraba que había que darle cambios a la realidad. Su vida se transformó y se encaminó de manera distinta, pasando por situaciones inesperadas.

Recientemente, Consuelo Cepeda compartió un video en plataformas digitales, donde relató la complicada etapa que llevaba por no poder conseguir trabajo a sus 72 años. La presentadora mencionó que no era sencillo, por lo que había optado por opciones distintas.

Según reveló, desde un Transmilenio se dirigía a la Feria de empleo organizada por la Secretaría de Desarrollo del Distrito, esperando lograr un avance en este asunto y así hallar un empleo pronto. Aunque en ese clip afirmó que contaría después cómo le iba, muchos quisieron saber más al respecto.

“Hola, buenos días, soy Consuelo Cepeda. Hasta hace ocho meses fui la defensora del televidente del Canal RCN. Tengo 72 años, y ha sido muy complicado encontrar un trabajo a pesar de las ganas, de la buena salud, del profesionalismo y de la experiencia. Por lo tanto, me dirijo a la Feria del empleo, organizado por la Secretaría de Desarrollo del Distrito”, dijo en la publicación.

No obstante, días después de su experiencia, Cepeda compartió otro video donde comentó cómo fue asistir a este evento en la capital. Sus palabras se enfocaron en elogiar lo ordenado y estructurado que estaba todo, mientras que también reflejaba lo aterrada que estaba de ver la cantidad de personas sin empleo.

¿Por qué renunció Consuelo Cepeda a RCN?

Según lo mencionado por Consuelo Cepeda en el CAM-Libertador, los motivos detrás de esta decisión fueron precisos, ya que sentía que había cumplido su misión en el espacio por más de 20 años.

Ya llegó el momento en el que se siente uno que ha cumplido la misión lo mejor que ha podido. Vienen nuevas generaciones. Hay personas que nos eternizamos en un cargo y no pensamos que vienen personas jóvenes con nuevas ideas”, dijo.

Por el momento, se desconoce cómo será el desarrollo de esta historia, pues la presentadora esperará las respuestas de esta feria.

