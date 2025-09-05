El Canal RCN sorprendió en julio con el lanzamiento de una nueva propuesta para la programación de la noche, la cual estaba conectada con la nueva temporada de MasterChef Celebrity. Esta idea se llamó Manos arriba y era un ‘aftershow’ donde se dialogaba con los eliminados, invitados e integrantes de las ediciones, recordando los momentos más memorables.

Sin embargo, pese a que duró varias semanas al aire, se conoció que el formato saldría del aire a inicios de septiembre, debido a cambios en la programación del horario nocturno. Aunque al inicio era una especulación, se confirmó que el medio dará un giro a sus títulos, dándole la bienvenida a una historia bastante querida por el público.

De acuerdo con lo registrado, los presentadores, Dominica Duque y Estiwar G, exparticipantes de MasterChef, fueron los encargados de dar la noticia el 3 de septiembre, revelando que la última emisión sería el 5 de septiembre de 2025. A pesar de que todo fluyó entre risas y nervios, ambos aprovecharon para anunciar que ya no estarían al aire.

“Este viernes será la última vez que diremos ‘hola, hola, manos arriba’, el aftershow de ‘Masterchef’. Vamos hasta este viernes”, comentó la presentadora de RCN, indicando el cierre de esta etapa.

A esto, Estiwar G intentó meterle humor, soltando preguntas cargadas de desconcierto. Pese a que al inicio fue en tono gracioso, luego confirmó que ya no estarían en vivo, pues se abría el espacio para esta producción.

“¿Qué? ¿Se acaba el ‘aftershow’ de ‘Masterchef‘?“, indagó.

Aunque se le imprimió un toque distinto para dar la noticia, Dominica Duque bromeó con que el influencer era muy mal actor, ya que no había podido lograr el objetivo con el anuncio.

De acuerdo con información que conoció SEMANA, la primera temporada de Betty, la fea será estrenada este 8 de septiembre, mientras que Enfermeras regresará el 15 de septiembre a la programación.

Esta es la razón por la que el Canal RCN recibió millonaria multa. | Foto: Prime Video

En varios medios se había afirmado que la producción protagonizada por Diana Hoyos y Sebastián Carvajal era la que se lanzaría el próximo lunes, pero parece que la propuesta será distinta para los colombianos.