Presentadora de RCN se despidió de importante programa y generó una ola comentarios

En el mes de marzo se llevó a cabo el estreno de Mujeres Sin Filtro, una producción del Canal RCN en el que cinco estrellas de la televisión, el cine y las redes sociales, conversan sobre distintas temáticas de actualidad y brillan por sus diferencias en cuanto a opiniones y posturas.

Este formato invita a los y las televidentes a hacer ciertas reflexiones sobre el papel de las mujeres en la sociedad y los cambios que se han venido presentando a lo largo de los años.

Sin embargo, después de transmitir un poco más de 100 programas, la reconocida presentadora de noticias Claudia Palacios le dijo adiós a sus compañeras y se despidió del proyecto.

“Gracias por tu profesionalismo, tu pasión y todo lo que aportaste al programa. Te queremos y te deseamos muchos éxitos”, se lee en la cuenta oficial de Mujeres Sin Filtro.

Kika Nieto, quien fue una de sus compañeras, compartió su tristeza en redes sociales y le dedicó palabras de agradecimiento y admiración.

“Fuchi las despedidas! Pero sin duda esta es una que vale la pena marcar para resaltar lo agradecida que estoy por haberte tenido como jefe, por lo mucho que disfruté y agradecí tu liderazgo. Gracias por cuidar nuestra individualidad, por abrazar nuestras diferencias, por proteger nuestras opiniones y por ser esa jefe humana y brillante que brinda seguridad y estabilidad”, escribió.

Por otro lado, le deseó lo mejor en sus nuevos proyectos y auguró éxito en su carrera profesional:

“Hay demasiado por agradecerte. Solo le pido a Dios que te cuide e ilumine tu carrera, tu vida y tu futuro, porque te mereces solo cosas lindas. Gracias por tanto Clau”.

Claudia Palacios se pronunció en sus redes sociales después de su último programa

Como era de esperarse, miles de personas estuvieron atentas a las redes sociales de la presentadora, con el fin de poder reaccionar a lo que fue su despedida del programa de empoderamiento femenino.

“La última foto como equipo. Gracias, chicas por tantas enseñanzas. Fue un placer dirigir y conducir Mujeres Sin Filtro estos cinco meses.

La presentadora publicó mensaje en redes sociales tras haberse despedido de la producción. | Foto: Instagram @claudiapalaciosoficial

En respuesta, los seguidores de la producción se manifestaron por medio de la sección de los comentarios y opinaron sobre su decisión.