La situación en Venezuela sigue dando de qué hablar en el mundo, precisamente por las decisiones que tomó el Gobierno de Estados Unidos al capturar a Nicolás Maduro. Las miradas se posaron en lo ocurrido en la madrugada del 3 de enero, donde el político terminó bajo el poder de las autoridades norteamericanas, y como protagonista de las noticias internacionales.

En medio de la coyuntura, varias figuras del ámbito público dieron sus opiniones y perspectivas, refiriéndose al destino del país latino. Muchos aplaudieron lo sucedido, mientras que otros reprocharon lo que vivió el dirigente venezolano.

Uno de los que lamentó la captura de Nicolás Maduro fue Fernando Carrillo, reconocido en la televisión internacional y en Colombia por su trabajo en producciones como Rosalinda, que protagonizó con Thalía, y María Isabel, donde compartió con Adela Noriega.

En entrevista con Chilevisión, el artista aseguró que estaba en shock tras lo que pasó con Nicolás Maduro, ya que consideraba una “violación” lo que hizo Estados Unidos. Sus declaraciones reflejaron lo afectado que se sentía con la noticia, dejando en claro que no compartía los actos de aquel día.

“Es una gran sorpresa, es un shock y es tristísimo que se viole y se violente el espacio de un país, con una invasión aérea de 150 aeronaves, donde hirieron a cientos de personas de ambas partes: opositores y chavistas”, dijo.

“Yo estoy a favor de la soberanía de los pueblos, de la autodeterminación de los pueblos y nadie tiene que estar dictaminándole nada a nadie. Ya Dios se encargará de esto”, aseveró en la conversación.

Fernando Carrillo, de igual manera, comentó que sentía una especie de tranquilidad al saber que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, estaban juntos en esto, acompañándose en el “golpe” que recibieron. Allí, cuestionó a Estados Unidos, recordando otros casos similares.

“Volverán. Ustedes vieron las múltiples marchas alrededor del mundo ayer, ¿cuándo en la historia de Esclavos Unidos de América se hizo una extracción o cambio de régimen, y el mundo se levantó a favor de Bin Laden o Sadam Huseín?”, afirmó.

El actor, que tuvo que cerrar sus redes sociales en 2024 tras defender al Gobierno de Venezuela, soltó una inesperada confesión, defendiendo a la actual presidenta interina, Delcy Rodríguez.

Confesión de Fernando Carrillo sobre Delcy Rodríguez

El artista, en dicha charla, respaldó a Delcy Rodríguez, señalando que los rumores que la acusaban de dar información a los estadounidenses eran falsos, pues la conocía muy bien y sabía el tipo de mujer que era. Estas palabras sirvieron como antesala para revelar que fue novio de la política años atrás.

Medios internacionales como ABC España recopilaron detalles, asegurando que los dos tuvieron un romance entre 2006 y 2007. No obstante, el actor puntualizó que ambos estuvieron juntos por tres años.

“La conozco muy bien (…) a la vicepresidenta y hoy primera presidenta de Venezuela, fue mi pareja y estoy seguro de que la traición no vino por allí“, comentó, a lo que agregó: “Imposible. Si hay alguien chavista es Maduro, y si hay alguien madurista, es la vicepresidenta Delcy Rodríguez. No he conocido a una mujer más fiel, leal y valiente”.

En lo mencionado al formato, Carrillo dio unas breves palabras y respondió al periodista, confirmando que sí habían sido pareja.

“Así es, tres años... Hoy, puedo decir que fue el gran amor de mi vida, a esta edad…”, concluyó.