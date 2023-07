René Higuita confesó ‘irse de amplio’ cuando salía de fiestas: “Yo gasté mucha plata en rumbas”

René Higuita es uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol colombiano, pues tuvo su paso por dos de los equipos más importantes en el país, Millonarios Fútbol Club, y Atlético Nacional, no sin dejar de lado su maravillosa participación en los partidos de la Selección Colombia.

René Higuita habló de sus desfases en fiestas en entrevista con Eva Rey

Durante la charla, Eva puso el tema de dinero sobre la mesa y comenzó hablando del tema de la fiesta, por lo que le preguntó a René: “¿Cuánto ha sido lo más que te has podido gastar en una rumba loca?”, a lo que él respondió: “Yo gasté mucha plata en rumbas”.

La presentadora española inició preguntando si había llegado a gastarse 100 millones de pesos, o 50, pero el futbolista le respondió: “No, no, tampoco, por ahí 5 o 6 millones”, a lo que ella le preguntó hace cuánto tiempo se gastaba eso, pues no es lo mismo esa cantidad en la actualidad que hace unos 20 o 30 años, por ende él se ríe y dice: “Entonces si usted pone por allá en la época, entonces si sería eso”.

Eva decidió seguirle la caña y preguntarle si ellos cobran ahora más que él cuando estuvo allá, y cuánto cobraba él directamente, pero Higuita decidió escabullirse y evitar la respuesta a toda costa, pues lo único que respondió fue “Se me acaba de olvidar”.

Aunque Eva no se rindió, y mediante una comparación que utilizó con Natalia París diciendo lo que ella gana por toque en Europa, que son aproximadamente 30.000 dólares por noche, y aunque ella le preguntó si cobraba más o menos que ella, él no dio una respuesta afirmativa ni negativa.

Lo único que dijo René Higuita con respecto a ese tema fue: “Hay que hacer el contacto, yo no tengo pa’ pagar un concierto de ella, pero la llamo pa’ que me invite”, lo cual dejó a la periodista española sin una respuesta concreta por parte del ex arquero y entrenador de fútbol colombiano durante la entrevista.