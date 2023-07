Revelan el tratamiento de rejuvenecimiento con que el rey Juan Carlos desata rumores de que tiene un nuevo amor a sus 85 años

Muchos en España no le dejan de reprochar que no haya dado las explicaciones pertinentes sobre sus manejos financieros, que lo tuvieron a punto de ser juzgado por lavado de dinero, no en uno sino en dos países, España y Suiza.

Juan Carlos no se sometió a un tratamiento quirúrgico, pero sí a inyecciones que mejoran la apariencia, según una especialista. (Photo By Jose Oliva/Europa Press via Getty Images). | Foto: Europa Press via Getty Images