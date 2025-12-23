El gremio periodístico atraviesa un momento de profundo pesar tras confirmarse la muerte de Margiory Fiaschi, reconocida periodista venezolana, quien falleció en Bogotá. La comunicadora había sido diagnosticada en 2023 con un tumor cerebral y, desde entonces, recibía atención médica especializada en la capital colombiana.

Durante los últimos meses, la comunicadora permaneció bajo constante seguimiento médico, acompañada de cerca por su familia y el equipo de profesionales que atendía su condición. Su fallecimiento fue confirmado el domingo 21 de diciembre de 2025 por el medio de comunicación en el que desarrolló gran parte de su carrera.

La noticia fue dada a conocer durante una emisión de Globovisión, donde compañeros y directivos rindieron un sentido homenaje a su trayectoria, resaltando su profesionalismo, talento y formación. En el espacio informativo también se compartieron mensajes de solidaridad para sus seres queridos, en un llamado a acompañar el duelo con respeto y fortaleza.

De igual manera, el diario El Nacional y el Colegio Nacional de Periodistas seccional Carabobo se encargaron de compartir la lamentable noticia sobre esta dolorosa pérdida.

En lo recopilado por algunos medios, se lograron conocer las causas de muerte de Margiory Fiaschi, quien había luchado por su vida con el pasar de los años.

¿De qué murió Margiory Fiaschi?

De acuerdo con lo que se compartió, la periodista tuvo complicaciones de salud en su cabeza, detonadas por esta enfermedad. De igual manera, se apuntó que se sometió a procedimientos específicos, los cuales la llevaron a una craneotomía de base craneal, cirugía estereotáxica y quimioterapias.

“La comunicadora falleció tras enfrentar complicaciones de salud relacionadas con una Lesión de Ocupación de Espacio (LOE) detectada en el área derecha de su cerebro. Esta condición le fue diagnosticada en 2023, luego de que sufriera una convulsión que alertó sobre su estado de salud”, registró Univisión, precisando lo ocurrido.

Por el momento, varias personas se despidieron de la famosa, agradeciéndole su trabajo, sus contenidos y su forma de ser, la cual quedó plasmada como persona y profesional.