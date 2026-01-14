El pasado 12 de enero de 2026 inició la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, donde 24 integrantes viven su primera semana de competencia en el reality.

Sin embargo, tras la primera nominación este 14 de enero, el Canal RCN reveló las votaciones de quien tendría más apoyo de sus seguidores, donde el resultado sorprendió a los cibernautas.

Yina Calderón llegó como jueza a ‘La casa de los famosos 3′ y desató la guerra dentro; le llovieron críticas: “Yina no la da”

Los seguidores del programa debían votar por su participante favorito para que no quedara en placa de nominados, mientras que los habitantes votaron entre ellos y el resultado dio a siete personas nominadas que están en riesgo de salir del reality.

Los nominados de la semana 1 son:

Beba de la Cruz: Nominada por la líder, quien es Alexa Torrex.

Lorena Altamirano: Nominada por la casa.

Luisa Cortina: Nominada por la casa.

Yuli Ruiz: Nominada por Johanna Fadul.

Nicolás Arrieta: Nominación de poder por Renzo Meneses.

Marilyn Patiño: Nominada por el público.

Renzo Meneses: Nominado por el público.

Primera placa de nominados de 'La casa de los famosos 3'. Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @Canalrcn

Los más votados

Marilyn Patiño y Renzo Meneses fueron los participantes que menos recibieron apoyo del público, por lo que quedaron nominados y no se conocen sus porcentajes finales en las votaciones.

Por lo tanto, Eidevin López registra el 1.10%; Juan Palau y Tebi Bernal aparecen con el 1.40% cada uno; Alejandra Estrada alcanza el 2.40%; Juanse Laverde obtiene el 2.80%; Sofía Jaramillo suma el 3.50%; Campanita y Manuela Gómez registran el 3.80% cada uno; Marcela Reyes alcanza el 5.10%, y Jay Torres se ubica con el 5.80%.

Mientras que Valentino Lázaro y Juanda Caribe lideran las votaciones con el 17.30% cada uno; les sigue Johanna Fadul con el 9.20%; posteriormente aparece Sara Uribe con el 8.20%, y Mariana Zapata con el 7.20%.

El próximo domingo 18 de enero de 2026 se conocerá quien es el primer participante que abandona la casa por votación del público entre las personas que están nominadas.