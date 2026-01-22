Como cada día, los familiares del vidente Walter Mercado compartieron algunos datos que la fallecida figura dejó en sus escritos. Consejos, recomendaciones y algunas alertas hacen parte de la información dirigida hacia cada uno de los 12 signos del zodiaco.

Para el viernes 23 de enero además revelaron los números de la suerte para ganar juegos de azar como chances y loterías.

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Sentirá un fuerte impulso para romper rutinas y asumir nuevos retos desde una mirada más social y estratégica. Su liderazgo se fortalece cuando actúa en equipo.

Números de la suerte: 10, 37 y 28.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Vivirá una jornada propicia para flexibilizar posturas y aceptar cambios inesperados. Una idea repentina podría simplificar asuntos importantes.

Números de la suerte: 41, 28 y 3.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Destacará por su ingenio y su capacidad de comunicar ideas innovadoras. Será un día ideal para aprender y compartir conocimientos.

Números de la suerte: 8, 24 y 32.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Encontrará la fortaleza necesaria para tomar decisiones con mayor objetividad emocional. Liberarse de cargas del pasado será clave.

Números de la suerte: 3, 25 y 49.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Aprenderá el valor de la colaboración y el trabajo en equipo. Una conversación honesta traerá claridad en temas personales.

Números de la suerte: 5, 21 y 37.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Logrará reorganizar su rutina de manera más eficiente y moderna. La flexibilidad mental será su mayor aliada.

Números de la suerte: 6, 20 y 2.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Se sentirá inspirado a expresar su creatividad sin reservas. Los proyectos artísticos y sociales estarán bien aspectados.

Números de la suerte: 45, 14 y 11.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Vivirá transformaciones importantes en el ámbito familiar y emocional. La intuición marcará el camino correcto.

Números de la suerte: 32, 2 y 17.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Experimentará una expansión mental significativa. Nuevas ideas y contactos abrirán puertas inesperadas.

Números de la suerte: 13, 9 y 18.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Encontrará oportunidades para innovar en temas financieros. Pensar de forma diferente traerá estabilidad futura.

Números de la suerte: 1, 27 y 4.

Aunque el astrólogo falleció en el año 2019, continúa siendo uno de los referentes para los amantes del horóscopo. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Será uno de los signos más favorecidos del día. Se potencia su magnetismo y liderazgo natural.

Números de la suerte: 40, 5 y 33.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Aprovechará la energía del día para reflexionar y sanar procesos internos. El silencio y la introspección traerán claridad.

Números de la suerte: 7, 30 y 16.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.