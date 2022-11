Shaira responde a sus críticos tras publicar una foto: “No sé cómo darle ‘contentillo’ a todo mundo”

Una de las artistas colombianas que desde pequeña se llevó la atención del público es la santandereana Shaira Selena Peláez. Desde que participó y ganó hace años el concurso musical Factor XS, del Canal RCN, la joven se convirtió en una celebridad.

Las redes sociales dan cuenta de la popularidad de Shaira; en Instagram tiene un millón y medio de seguidores y es la plataforma en la que más aparece. Precisamente, entre sus manifestaciones más recientes, la cantante de 19 años habló con los cibernautas sobre varios comentarios que recibió tras publicar una fotografía con un short y en donde mostró sus piernas.

Muchos de los usuarios destacaron que Shaira es un joven que se cuida la figura; de hecho, la misma artista compartió fotos realizando ejercicio. Sin embargo, así como hay cientos que la apoyaron, también existen quienes no toleraron sus apariciones en redes.

En las recientes instantáneas, Shaira mostró el resultado de sus entrenamientos, pero luego de esto la intérprete de Cuando sea grande salió un poco confundida en historias de Instagram, puesto que recibió una buena cantidad de críticas.

Hoy en día, ser figura pública implica comprender que en redes sociales hay diferentes tipos de seguidores. Entre ellos, algunos son reconocidos como ‘haters’, los cuales se caracterizan por difundir odio en las plataformas. Varios famosos de la farándula colombiana rechazan a sus distractores, mientras que otros los mencionan, como lo hizo Shaira.

En esta oportunidad, la artista santandereana comunicó que a pesar de haber recibido cientos de elogios, del otro lado de la balanza hubo usuarios que comentaron sobre la apariencia y estética de sus piernas. Fue entonces cuando Shaira tomó la decisión de hablar al respecto, ya que la también influenciadora rememoró que meses atrás le dijeron que estaba delgada y debería hacer ejercicio, y ahora recibió críticas por incrementar la masa muscular de sus extremidades inferiores.

Asimismo, Shaira comentó que aún no cumplió su meta en el gimnasio, pero siguió consternada con lo que leyó en su perfil de Instagram.

“Parce, yo no entiendo cómo hay gente que no se ponen de acuerdo. Es que no los entiendo. Yo no sé cómo darle ‘contentillo’ a todo mundo, no sé cómo...”, fueron las primeras palabras de Shaira.

“En la última publicación que yo puse, hay gente que dice como que: ‘Ay, súper que estás haciendo ejercicio, se te ven súper lindas las piernas, no sé qué'... Muchas gracias, no estoy ni siquiera en el sesenta por cierto de como quisiera estar con el gimnasio, pero ahí vamos, es un proceso y nada, pues me gusta cómo me veo. Ustedes me ven en persona y soy flaquita, yo me sigo viendo flaquita, pero estoy definiéndome, me gusta. Y hay personas que dicen: ‘mucho ejercicio daña la estética de las piernas’ y antes me decían como: ‘niña, has ejercicio, estás muy flaca’ y uno dice como: ¿quién los entiende?”, agregó.

A pesar de todo, la joven manifestó que siguió realizando ejercicio e incluso envió un mensaje para aquellos que, como ella, buscan mejorar su aspecto físico. Por último, invitó a seguir en el proceso y no prestar atención a los malos comentarios.

“A todos los que andan en el gimnasio como yo, si alguna vez alguien les dicen: ‘oye, es que no me gusta cómo se te ven los brazos o no me gusta cómo se te está marcando, o cómo se te ven las piernas’… Parce, si a ti te gusta, si te gusta cómo te ves, si te gusta el proceso que estás llevando, está cool. Esa es la idea, disfrutárselo uno”, concluyó la artista.

A continuación, la recopilación de la historias en Instagram donde Shaira dio sus declaraciones por los haters que criticaron su cuerpo: