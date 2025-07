Shakira estaría de regreso en Colombia: esta es la ciudad en la que se presentaría

Las mujeres ya no lloran World Tour se ha consolidado como una de las giras musicales más exitosas de los últimos años, según lo dio a conocer la Revista BillBoard en el especial de Boxscore Report en el mes de febrero , pues superó a artistas como Bad Bunny, Luis Miguel y RBD al generar más de 32 millones de dólares a través de la venta de las entradas a sus conciertos.

Las mujeres ya no lloran World Tour, de Shakira, ha convocado a miles de asistentes en los países donde se ha presentado. | Foto: Kevin Mazur/Getty Images for Liv

Para compensar estas fallas, en los cronogramas de reprogramación de los espectáculos se han añadido nuevas fechas, lo que además les brinda la oportunidad a algunos fanáticos que no habían conseguido boletos de asistir a los estadios y vivir la experiencia.

Shakira dio dura noticia de su tour ‘Las mujeres ya no lloran’: “Tengo el corazón roto”

“Auxilio, me encontré esto en Cali y ya me ilusioné durísimo” , escribió un usuario de X, publicando una fotografía de lo que sería la campaña de expectativa.

Auxilio, me encontré esto en Cali y ya me ilusione durísimo 😭🩷 pic.twitter.com/HGjsSM1gR7

“Está al lado de San Andresito del Sur, avanzando por la carrera 80″; “Encontré otro en la calle quinta con carrera sexta, en el semáforo de Confenalco”; “Ella lo prometió y es lo más seguro”; “Dios mío, qué emoción”; “Seguro que si va a venir ella es una reina y cumple con su palabra”; “Sí quiero ir, pero espero que no las saque a la venta todavía porque no me alcanza”, y “Estoy lista para verla de nuevo”, fueron algunas de las palabras que más llamaron la atención.