Shakira y Karol G, entre los colombianos nominados a los People’s Choice Awards 2022

Ya publicaron los nominados a los People’s Choice Awards 2022 y tres colombianos hacen parte de ella en la categoría de Artista Latino del año. Shakira, Karol G y Sebastián Yatra son tres de los ocho opcionados a llevarse este galardón, compitiendo con Bad Bunny, Anitta, Becky G, Rauw Alejandro y Rosalía.

Por su parte, un solo colombiano hace su aparición, por primera vez en la historia, en la categoría de Influencer Latino del año. Se trata del también actor Javier Ramírez, que compite contra Celeste Pellegrini, Emmanuel Senties, Flavia Laos, Hony Estrella, Ignacia Antonia, Juan Pablo Dos Santos y Lizardo Ponce.

Entre los colombianos que aparecen en la lista, solo la cantante Karol G tiene dos nominaciones. Además de competir en la categoría de Artista Latino del año, también disputa el premio en la categoría de Video musical de 2022, con el clip de su canción ‘Provenza’. En dicha categoría también compiten las producciones audiovisuales de Taylor Swift con Anti-Hero, Harry Styles con As It Was, Charlie Puth y Jung Kook con Left And Right, Coldplay y Selena Gómez con Let Somebody Go, Adele con Oh My God, Black Pink con Pink Venom y BTS con Yet To Com (The Most Beautiful Moment).

Entre tanto, el latino que más presencia tiene dentro de las categorías más importantes es Bad Bunny, quien aparece en Artista masculino del año, Canción del año con Me porto bonito, Álbum del año con Un verano sin ti, Artista latino del año, Colaboración del año con Party junto a Rauw Alejandro, Gira de conciertos de 2022 con su World’s Hottest Tour y Celebridad social del año.

De los demás nombres que aparecen en la lista se destacan Beyoncé, Lizzo, Drake, The Weeknd, Doja Cat, Nicky Minaj, Lady Gaga, Onerepublic, Imagine Dragons, Carrie Underwood y muchos más.

Otra que también debuta en los premios es la duquesa de Sussex Meghan Markle, quien está nominada en la categoría de Pódcast del año con su programa radial Archetypes.

En estos premios se entregan por votación del público a través de su sitio web oficial, donde los usuarios se tienen que inscribir previamente para que su voto quede registrado. Es un medidor de lo que los consumidores están eligiendo ver y escuchar, dejando el récord de lo más apetecido por la teleaudiencia, data muy asediada por las grandes cadenas televisivas, las productoras de cine y las disqueras, quienes a partir de los ganadores empiezan a hacer las mejores apuestas para el próximo año.

En dicha ceremonia no solo se premian los elegidos en la industria musical. También hay categorías para el cine y la televisión, reuniendo así a la mayor cantidad de estrellas de Hollywood posibles, pues tanto cantantes, como actores, socialités, influencers, presentadores y hasta periodistas son convocados para hacer presencia en la ceremonia.

Entre los actores nominados están nombres de gran trayectoria como Sandra Bullock, Julia Roberts, Ryan Reynolds, Brad Pitt, Dwayne Johnson (La Roca), Tom Cruise, Gal Gadot, Viola Davis y Jennifer López.

Entre las producciones nominadas en cine están Bullet Train, Elvis, Nope, Thor: Love And Thunder, Doctor Strange in The Multivers of Madnes, Jurasic World Dominion, The Batman y Top Gun: Maverick.

Por otro lado, las series con más nominaciones son ‘Grey’s Anatomy’, ‘House off the Dragon’, ‘Stranger Things’, ‘Euphoria’, ‘This is Us’ y ‘Abbott Elementary’.

Otra colombiana que está en uno de los shows nominados es Sofía Vergara, jurado de ‘America’s Got Talent’, programa que está buscando el galardón de Mejor competición del año.

La ceremonia de premiación de esta edición de los premios se llevará a cabo el próximo 6 de diciembre desde el Barker Hangar en Santa Mónica, California.