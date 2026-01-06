Jet-set

Silvia Tcherassi celebra 20 años en Cartagena con la renovación de su boutique

La diseñadora conmemora dos décadas en el Centro Histórico con la expansión de uno de los espacios más emblemáticos de su casa de moda.

Darwin Schneider Correa Parra

6 de enero de 2026, 9:23 p. m.
Silvia Tcherassi, diseñadora de moda y Sofía Espinosa Tcherassi, directora de Ready-to-Wear
La diseñadora colombiana Silvia Tcherassi celebró en Cartagena de Indias dos décadas de presencia ininterrumpida en el Centro Histórico con la expansión y renovación de una de las boutiques más emblemáticas de su casa de moda. El espacio, ubicado en la misma sede que ocupa desde su apertura, se consolida como un punto de referencia para visitantes nacionales e internacionales, y como una pieza clave dentro del posicionamiento global de la marca.

La celebración reunió a clientes, amigos de la firma, personalidades y aliados estratégicos, quienes fueron testigos de la nueva etapa de la boutique, concebida para elevar la experiencia del visitante sin perder el vínculo con el patrimonio arquitectónico de la ciudad. La renovación no responde únicamente a una actualización estética, sino a una visión clara de continuidad y respeto por el entorno histórico que caracteriza a Cartagena.

Durante el desarrollo del proyecto, Silvia Tcherassi tuvo como prioridad preservar la esencia del lugar. “Proteger y celebrar el legado de Cartagena siempre ha sido una prioridad para nosotros, no solo en esta renovación, sino desde que abrimos nuestras puertas aquí hace más de dos décadas”, señaló la diseñadora. Bajo esta premisa, el espacio mantiene elementos originales como los techos abovedados y los integra con una propuesta material contemporánea que incluye bronce, acrílico, mármol y ladrillo expuesto.

Silvia Tcherassi reafirma su compromiso con Cartagena y consolida su presencia en uno de los destinos más relevantes del lujo en América Latina, celebrando 20 años de historia. Foto: Silvia Tcherassi, API

El diseño interior establece un diálogo entre la herencia arquitectónica y el lenguaje actual de la marca. A esto se suma la incorporación de piezas Mid-Century Modern y Art Deco pertenecientes a la colección personal de Tcherassi, que aportan carácter y sofisticación. Uno de los elementos más distintivos es el techo en tono cerúleo, realizado mediante la técnica tradicional al fresco, que aporta identidad visual y continuidad estética al conjunto.

Conozca los secretos jamás contados de Sergio Barbosa, el hombre que convirtió la televisión en una pasarela

Durante la remodelación, el equipo descubrió un muro que había permanecido oculto durante años, revelando una fachada histórica que hoy forma parte integral de la narrativa del espacio, restaurada y puesta en valor como símbolo de la relación entre la marca y la ciudad.

El espacio mantiene elementos originales como los techos abovedados y los integra con una propuesta material contemporánea que incluye bronce, acrílico, mármol y ladrillo expuesto. Foto: Silvia Tcherassi, API

La boutique ampliada cuenta además con un salón curado por Sofía Espinosa Tcherassi, directora de Ready-to-Wear, quien trabajó de la mano con el equipo creativo para materializar un ambiente alineado con su visión. Su sello se refleja tanto en la selección de productos como en la incorporación de piezas vintage cuidadosamente escogidas. Como parte de esta propuesta, Sofía desarrolló una colección cápsula exclusiva para esta locación, reforzando el carácter único de la boutique cartagenera.

Conozca la colección de Rolex vintage más grande del mundo

Con esta expansión, Silvia Tcherassi reafirma su compromiso con Cartagena y consolida su presencia en uno de los destinos más relevantes del lujo en América Latina, celebrando 20 años de historia, evolución y proyección internacional desde el corazón del Caribe colombiano.

Noticias Destacadas