Supuesto brujo señala que Yailín le hizo un “amarre” a Anuel

De todo se ve en el mundo de la farándula y más cuando se trata de un romance entre famosos, como fue la mediática relación entre Anuel AA y Yailín la más viral, en la que hubo mucho lujo, exceso de pasión, atisbos de infidelidad, una ruptura repentina y un embarazo que quedó debidamente registrado en las redes sociales, muy coherente para los tiempos que se viven hoy.

Sin embargo, la realidad a veces supera las ficciones telenovelescas y ahora se le suma un ingrediente dramático y místico a la historia de esta pareja, que acaba de tener a su primera hija: Cattleya. Un medio de comunicación dominicano logró entrevistar al brujo que habría hecho el “amarre” de Anuel y todo por petición de Yailín, quien habría hecho hasta lo imposible para tener al boricua a su lado.

Anuel AA y Yailin - Foto: Instagram @anuel

Este hombre, que se autodenomina como brujo, afirmó que él mismo hizo el “trabajo” que la rapera le solicitó con el fin de hacer que el intérprete de Secreto enfocara sus sentimientos hacia ella y que todo salió mal porque Yailín no cumplió con su parte del trato, es decir, no le pagó la astronómica suma de dinero al profesional en las artes y magias oscuras.

“Este es de Yailín, Vicky la trajo a ella aquí y no cumple, por eso es que tú ves todo lo que está pasando allí”, dijo el brujo mostrando lo que habría sido el objeto enterrado en un cementerio con el “hechizo” hacia Anuel, quien por estos días tendría una agenda muy apretada, pues está en medio de la promoción de su canción Diablo, qué chimba, que interpreta junto a Maluma.

Además, estaría preparando una demanda contra su exesposa Yailín por haber mostrado fotos de Cattleya sin su consentimiento.

Yailin el día de su parto. Foto: Instagram @yailinlamasviralreal. - Foto: Foto: Instagram @yailinlamasviralreal.

“¿Tú fuiste el que le hiciste el trabajo a Yailin la más viral para Anuel el artista?, pero ¿qué pasó? Anuel la dejó”, fue la pregunta primordial del periodista al brujo, quien no tuvo reparo en dar la verdadera razón por la cual su trabajo no dio frutos. “La dejó porque ella no ha cumplido. El que no cumple, usted sabe… Mire, esto nosotros lo teníamos allá en el cementerio enterrado y lo trajimos aquí”, añadió el espiritista mostrando un manojo de papel y palos envueltos y amarrados por hilos y retazos de tela roja.

La deuda de Yailín

Que el brujo haya desenterrado su amarre y lo tenga consigo es porque no ha recibido el pago pertinente que Yailín le debió desembolsar en los tiempos que este le solicitó, consignación que nunca llegó y por eso el trabajo se reversó y la rapera y el reguetonero habrían terminado su relación cuando la dominicana ya tenía sus primeras semanas de embarazo.

La cantante dominicana genera polémica por doquier. - Foto: Instagram: @yailinlamasviralreal

Dicho profesional no tuvo ningún reparo en decir la cifra específica que la cantante le quedó debiendo, cuando el periodista le indagó para conocer todos los pormenores de este hallazgo tenebroso y oscuro. “La traen a ella aquí y ella no pagó su trabajo. A nosotros no nos gusta hablar mucho, pero si tú no pagas nosotros hablamos. Ella debe 3.700 dólares”, atinó a decir el brujo en cuestión.

Este video ya se hizo viral en la cuenta del medio dominicano y allí, en su publicación, los usuarios tuvieron la oportunidad para expresar su opinión sobre estas escandalosas declaraciones, siendo la mayoría muy incrédulos sobre las afirmaciones de espiritista y defendiendo no solo a Yailín, sino a Anuel y la relación que estos dos tuvieron.

“Brujito dé pacotilla, recuerda que tú puedes ir mal, pero por estar hablando”, “Si es tan bueno como dice y tan cotizado ¿por qué tiene esa cara de miseria? Me parece que nadie le paga los ‘trabajos’”, “Cuando yo la vea a ella en un lugar de brujo lo creo y la peor fama se la está dando él porque no le funcionó… Entonces”, “Y como yo no soy nadie para juzgar, me reservo la opinión Dios tiene el control de todo”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.