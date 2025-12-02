Tatiana Franko inició su carrera en la televisión y, aunque ejerció como periodista durante 10 años y se ganó el cariño de muchas personas, fue la creación de su pódcast lo que le permitió obtener un mayor reconocimiento.

La presentadora rara vez habla de su vida privada, pero en una reciente entrevista con Juliana Velásquez, en el pódcast Flores de Primavera, abrió su corazón y compartió distintos momentos de su vida.

“Es un proceso en el que estoy trabajando porque soy muy perfeccionista. El perfeccionismo me llevó a jugar malas pasadas, incluso en términos de como de mi salud física, mental, o sea, es desgastante”, afirmó.

También mencionó que ser tan exigente ha sido un proceso que, desde hace un tiempo, está aprendiendo a manejar, pues cuando las cosas no salían como ella esperaba le generaban incomodidad y frustración, al punto de hacerla llorar y criticarse por sentirse incapaz.

Entrevistas reveladoras con mujeres, dirigido por Tatiana Franko. | Foto: Spotify

Tatiana sintió que lo que le ocurría no era normal, pues incluso detalles como la mala ortografía o la asimetría le generaban una incomodidad que sentía la necesidad de corregir. Por eso decidió acudir a terapia.

Tatiana Franko se sinceró

Durante la misma conversación, la joven cantante le preguntó: “¿Cuál dirías tú que ha sido el invierno más fuerte para la flor que es Tatiana Franco?”. A lo que la presentadora le respondió que ha pasado por varias situaciones difíciles, pero fue una la que la marcó y que, aunque en su momento complicado, hoy agradece.

El sueño dorado de Franko era trabajar en el matutino Muy buenos días e hizo todo lo posible por lograrlo. Sin embargo, después de hacer parte del equipo durante dos años, el programa salió del aire, lo que la llenó de dudas sobre su futuro.

“Yo empecé como: ‘Dios mío, ¿y ahora qué va a pasar conmigo?, ¿qué es esto?’. Porque ya sentía que estaba en ese momento como dorado y eso estaba de la mano con una relación sentimental que yo tenía en aquel momento, y para ese entonces se acaban las dos cosas”, confesó.

Esa situación fue un golpe fuerte para ella, pues al dejar de hacer parte del canal perdió el reconocimiento que había alcanzado, y la ruptura con su pareja afectó aún más su estabilidad emocional. Por ello decidió regresar a Cali, su ciudad natal.