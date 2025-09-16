Tatiana Franko reaccionó a las críticas de cómo “responde” en sus entrevistas y confesó si ya tiene fecha para su matrimonio

Tatiana Franko se dedicó a ejercer su profesión como periodista por más de 10 años y empezó su carrera en televisión. Sin embargo, al atravesar por una compleja situación, tomó la decisión de crear Vos Podés, uno de los pódcasts más escuchados en el país.

En una dinámica en su perfil de Instagram, la caleña respondió las preguntas que le realizaron sus seguidores, entre ellas, cómo espera que sea su matrimonio, si se esperaba la propuesta y habló de las críticas que recibe por cómo supuestamente responde en sus entrevistas.

En el primer video aseguró que todavía no tienen la fecha establecida, pero será el próximo año y aprovechó que estaba con su esposo brasileño para hablar sobre cómo les gustaría la boda. El brasileño afirmó que prefería algo simple, mientras que Tatiana dijo que no estaba de acuerdo: “Vamos a tener los primeros problemas matrimoniales”.

Franko también mencionó que no se ha acostumbrado a tener el anillo todos los días, incluso se le ha intentado perder porque es muy inquieta, lo mueve con el dedo y a veces lo cambia de mano porque sigue sin creerlo, y suele quitárselo en las noches para que en las mañanas su pareja se vuelva a poner.

¿Qué respondió Tatiana frente a las críticas?

En otras de las historias que subió la influencer, le escribieron: “¿Qué opinas de todos lo que tienen algo que decir, de cómo respondes en tus entrevistas?”, a lo que respondió de manera contundente y dio una explicación.

Tatiana Franko respondió a las críticas por lo que le dicen por sus respuestas en algunas entrevistas. | Foto: Captura de Instagram @tatiana_franko

“Lo que más opino es que es muy fácil opinar”, afirmó Tatiana, haciendo referencia a que la gente suele hablar sin saber, pues hay personas con las que ya ha tenido interacción anteriormente.

“Se los voy a poner de esta manera para que ustedes hagan una analogía muy sencilla. A ustedes los invitan o las invitan a tomar en café dos personas, esta, por un lado, una persona que ustedes ya han visto alguna vez en su vida... Y, por otro lado, está una persona que jamás han visto de siempre ¿Con cuál se les da más naturalidad entablar una conversación y tomar el café?”, añadió.

Con el ejemplo, Tatiana explicó que le es más fácil hablar con las mujeres que son reconocidas porque ya se han encontrado anteriormente y han conversado, mientras que con ellas que nunca antes han cruzado palabras le es más difícil.