La Lupa, de la periodista Laura Anzola, llega al Top 10 de pódcast más escuchados en Colombia

Los pódcast son unos de los nuevos formatos audiovisuales con mayor crecimiento. Y, en Colombia, hay uno que ha tomado especial impulso: La Lupa. Se trata de un espacio dirigido por la periodista y politóloga Laura Anzola. Hoy, este programa de entrevistas está de segundo en el top 10 de los más oídos en Colombia.

En este espacio, Anzola habla a profundidad con diferentes protagonistas del país. Y, de ahí, viene su nombre: La Lupa. En esas conversaciones, Anzola escudriña en historias íntimas que profundizan momentos trascendentales de sus invitados. La presentación del podcast tiene la novedad de ser visual y estética. Los episodios duran alrededor de una hora y están disponibles en Spotify y YouTube.

Hay historias que han marcado a La Lupa. Una de ellas fue cuando Claudia Bahamón contó por primera vez que uno de sus primos, en realidad, era su hermano. En otra, Anzola habló con Adriana Sobrero, una joven mamá que fue víctima de un robo en Rosales que la dejó paralítica, cuando ella estaba embarazada.

Anzola se ha consolidado así como una entrevistadora que ha logrado irrumpir en un formato que ofrece conversaciones de profundidad sobre los temas más elementales de la vida, como el dolor, el miedo, la vulnerabilidad, en un universo digital caracterizado por la inmediatez y las grandes velocidades.