Tras la muerte de su amigo Darío Gómez, Alfredo Gutiérrez pidió aplazar homenaje que le rendirían en Cesar

Hay luto en la música colombiana ante la inesperada partida de Darío Gómez, mejor conocido como el ‘rey del despecho’. El artista falleció la noche del martes 26 de julio, en una clínica de Medellín (Antioquia) tras sufrir complicaciones de salud.

Luego de conocerse la lamentable noticia, decenas de colegas han expresado mensajes de condolencias a la familia de Gómez, a quien recuerdan como un gran maestro del género popular. Entre estos personajes se encuentra Alfredo Gutiérrez, ‘El Monstruo del Acordeón’, quien en varias ocasiones compartió tarima con el ‘rey del despecho’.

De acuerdo con el juglar, Gómez dejó “una huella en el corazón de tantas personas. Será difícil llenar el gran vacío que dejará en todos nosotros, pero el mejor homenaje para agradecerle los bellos momentos compartidos es recordarlo con alegría y amor”, indicó en su perfil de Instagram.

En el 2014, ambos artistas se unieron para interpretar Un clavo saca otro clavo, canción que se encuentra en el álbum ‘Al Compás Entre Reyes’. Sin embargo, desde antes los cantantes ya habían tejido lazos de amistad.

Precisamente por esos años de amistad que marcaron la historia de Gómez y Gutiérrez, este último solicitó a la Gobernación del Cesar que aplazara el homenaje que le rendirían el jueves 28 de julio, con la develación de su figura en cera.

La partida de un grande de la música popular del país, Darío Gómez llenó de tristeza al maestro Alfredo Gutiérrez, quien era su amigo, al punto que pidió que se aplace el homenaje que para este jueves tenía programado el Gobierno del Cesar con la develación de su figura en cera. pic.twitter.com/h1YNlhFc43 — Gobernación del Cesar (@GobdelCesar) July 27, 2022

“Darío Gómez es un icono para nuestro país y siendo mi papá allegado a él no le parece bien exhibir su figura, sabiendo que ese este maestro tan querido por Colombia ha partido a la eternidad”, detalló Noris Gutierrez, la hija del Tri Rey Vallenato, quien además es su manager.

Por su parte, la Secretaría de Cultura y Turismo de Cesar señaló que reprogramará “la fecha para continuar con el merecido homenaje del pueblo vallenato para el ‘Rebelde del acordeón’, cuya historia musical hará parte del Centro Cultural y de Convenciones de la Música Vallenata ( CCMV)”, sostuvo Iván Murgas Vallejo, jefe de esta cartera departamental.

La figura de cera de Alfredo Gutiérrez será situada con las de otros grandes artistas vallenatos en el Museo de la Fama, que hará parte principal del CCMV. Este homenaje ha generado gran expectativa y entusiasmo entre los seguidores del acordeonero, quien “pidió comprensión ante el aplazamiento, dadas las circunstancias y mantenerse dispuestos a ofrecerle todo su respaldo y merecido reconocimiento, en la nueva fecha que se programe”.

¿Por qué se le conocía a Darío Gómez como el ‘rey del despecho’?

En varias ocasiones, el cantante reveló que este sobrenombre se lo adjudicó el locutor Nelson Moreno Holguín, en el momento en que promocionaba uno de sus discos en 1992, pues lo presentó como Darío Gómez, el ‘rey del despecho’, y desde ahí lo usó por el resto de su carrera artística.

Y es que justamente para ese año, el intérprete de Nadie es eterno estaba promocionando su álbum El rey del despecho, el cual sería su decimotercer trabajo musical, en la que aparece una canción con el mismo nombre.

“Por algo me llaman el rey del despecho. Yo nací para distraer el dolor. Es que a mí me duele lo que hacen mal hecho. Desde que un amor me pagó con traición”, son algunas de sus líneas.

Pero a Gómez se le conoce por varios de sus éxitos, además de Nadie es eterno, con la que seguramente será recordado y despedido durante los próximos días por sus millones de seguidores alrededor de mundo, quienes lloran la muerte de este gran cantante colombiano.