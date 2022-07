Margarita Rosa de Francisco le jala las orejas al presidente del Senado por cuenta de Rodolfo Hernández: “No hagas esto, Roy Barreras”

Una de las figuras públicas que, aunque no ocupa un puesto político en el Gobierno, sí se ha mantenido muy activa en el área, es la actriz Margarita Rosa de Francisco.

Usualmente, por medio de redes sociales, especialmente Twitter, la mujer de 56 años da a conocer su postura en relación con temas que tienen que ver con la política en Colombia, acciones a seguir y demás.

Por eso, entre sus más recientes puntos de vista Margarita arremetió en contra del excandidato a la Presidencia y ahora senador Rodolfo Hernández, mientras etiquetó y cuestionó al presidente del Senado, Roy Barreras.

El martes 26 de julio, Barreras se encontró con Hernández, líder del partido Liga de Gobernantes Anticorrupción.

Así lo hizo saber el ahora presidente del Senado, por el Pacto Histórico, en su cuenta de Twitter: “Terminó reunión con el Senador ⁦@ingrodolfohdez⁩. Le he informado que crearemos una Comisión Accidental de impulso legislativo a Medidas Anticorrupción con presencia de todos los partidos”.

De manera conjunta, el político caleño contó que le pidió al senador de la oposición que la presida, bajo la premisa de que haya “garantías para todos”.

Debido a la reunión, en las primeras horas de la mañana de este miércoles, Margarita Rosa de Francisco escribió una solicitud para Barreras: “No nos hagas esto, @RoyBarreras. Tan bien que vamos, hombre”, consignó la recordada Gaviota, papel que interpretó en la primera entrega de la novela Café con aroma de mujer.

No obstante, esas no fueron las únicas palabras de Margarita Rosa, quien prosiguió cuestionando: “¿Este tipo ―Rodolfo Hernández― no tiene que ir a juicio, pues?”.

Hace unos días se dio a conocer que será ante la Corte Suprema de Justicia que Rodolfo Hernández tendrá que negar los señalamientos de la Fiscalía por su presunta participación en una red de corrupción que se denunció durante su administración en la Alcaldía de Bucaramanga, razón por la que la actriz hizo la pregunta.

Es necesario mencionar que durante la campaña de Gustavo Petro, la artista fue una de las seguidoras más activas a favor del economista.

De este modo, la mujer terminó su tuit arremetiendo contra Hernández, quien fue nombrado como senador de la República del Gobierno que tomará posesión el 7 de agosto.

En cuanto a la posición del excandidato presidencial, Margarita concluyó: “Ni como mensaje simbólico sirve ese nombramiento”.

Roy Barreras le respondió

Debido al mensaje compartido por la actriz, el presidente del Senado no se quedó callado y apareció en la red social del pájaro azul.

Mientras se llevaba a cabo la campaña a la Presidencia 2022 – 2026 hubo una constante disputa entre Barreras y Hernández. Incluso, el ingeniero calificó a Roy como “vil prostituta”.

No obstante, parece que eso quedó atrás, pues el representante del Pacto Histórico le respondió a Margarita Rosa de Francisco de la siguiente manera:

“Querida Margarita. El señor Hernández no se cansó de insultarme y calumniarme durante toda la campaña, pero ocupa una curul por derecho de la Oposición y mi deber es darle garantías a todos. Empezando por los contradictores. Tiene derecho a organizar grupos de trabajo”, consignó Barreras en su perfil de Twitter.

Por ahora, Rodolfo Hernández no se ha pronunciado al respecto y Margarita tampoco lo ha hecho nuevamente.

Por otro lado, Barreras explicó su plan de acción para este miércoles: “En la mañana de hoy instalaremos las Comisiones legales de Derechos Humanos, Ordenamiento territorial, Ética y Organismos de control. A las 10:00 a. m. presentaremos proyecto de Ley para cambiar el funcionamiento del Congreso y hacerlo más eficiente y transparente”.