Video: el curioso negocio entre la hija de Andrea Valdiri y su empleada

Negocios son negocios y no importa de qué naturaleza sea o la edad de los implicados, cuando alguien se compromete a pagar por un servicio debe hacerlo, más cuando este se presta de forma eficiente y completa como lo hizo Isabella, la hija de Andrea Valdiri, quien pactó con su empleada un trato específico un día de una reunión familiar y eso desató una cobranza de varios días por parte de la menor barranquillera.

El hecho lo mostró la misma Andrea en sus historias de Instagram, en las que hizo que la misma chica contara qué fue lo que pactó con su empleada y por qué el revuelo con el dinero para saldar las cuentas luego de hacer el trabajo que tenía que hacer, que para muchos es cotidiano, pero para la joven fue un trabajo que hizo y por el cual se le debe remunerar tal cual quedó hablado.

“Hecha el cuento de cuál es el negocio”, dice la bailarina tras bambalinas mostrando a su hija mayor y a su empleada. Luego Isabela se despacha con toda la historia y deja claro que ella sí cumplió. “Le lavé los platos de una vez que estábamos comiendo con todo el mundo, le lavé todos los platos… Lavé dos ollas por 10.000 pesos”, declaró la joven, para luego darle paso a la empleada, quien aseguró que le quedó debiendo $ 5.000 y se los cobró hasta el cansancio.

“Hace como quince días le dije que esperara la quincena porque ajá”, dice la empleada de Valdiri cuando la bailarina le preguntó cuánto tiempo llevaba Isabella detrás de ella cobrándole el dinero de su lavada de platos. “Aquí hay negocio en esta casa para todos, sí señores”, dice Valdiri mientras muestra a su hija contando un fajo enorme de billetes de todas las denominaciones, dinero ganado lavando platos y “quitándole el pasaje a las pobres allá”, como dijo la barranquillera entre risas en sus videos.

“Viste Claudia, eso te pasa por hacer negocios con Isabella, ahí tienes te está cobrando hasta la trapeada”, le dice Andrea a su empleada casi sin poder hablar de la risa, sorprendida por la situación y por lo avispada que es su hija, pues no ha cumplido los 15 años y ya es una “abeja” en los negocios, ganándose su plata con el sudor de su frente en su propia casa.

El ritual de Valdiri para fin de año

El 2023 ya inicio; es por esto, que la mayoría de famosos por estos días acostumbran a compartir las fotografías de lo que fue su celebración de Año Nuevo, pero también aprovechan para contarle a sus seguidores acerca de los agüeros que usan para recibir el año y mencionan algunas de las expectativas y propósitos que tienen ante la llegada de un nuevo año.

Andrea Valdiri y Felipe Saruma conforman una de las parejas de las que más se habló en el año 2022, debido a su unión matrimonial y a todas los acontecimientos que han surgido en medio de esta relación.

Recientemente, la creadora de contenido le contó a sus seguidores el agüero que lleva a cabo todos los años nuevos; además, aseguró que siempre le funciona.

Por medio de las historias compartidas en su cuenta personal de Instagram, la influenciadora mostró una mesa llena de velas, lentejas, bolígrafos, hojas y demás utensilios y mencionó para qué era cada uno de ellos.

“Este es un ritual que hago todos los años y se los quise compartir porque a mí me ha servido. A pesar de que estamos en fiestas, no nos podemos olvidar de la parte espiritual. Compré muchos lapiceros y hojitas porque aquí vamos a anotar las cosas que no nos agradan de cada uno y queremos cambiar; esto lo vamos a quemar. En otra hojita, que vas a guardar en tu billetera, vas a escribir todos los sueños y anhelos que tienes para el 2023 y a medida que vas logrando cada uno lo vas señalando durante el año”, manifestó.

Valdiri agregó cuál era el propósito de las velas y destaco la importancia de la presencia de estas durante la festividad de Año Nuevo. “Tenemos varitas de incienso para despejar todas las cosas malas, energías negativas. Así como mucha gente nos quiere, otras nos envidian. No pueden faltar los dólares dobladitos en tu billetera… esto te va a llegar platica. Las lentejas, la abundancia en tu hogar… Ya estoy lista para este 2023: muchas metas, yo sé que sí podemos”, declaró la bailarina.