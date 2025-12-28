Andrés Altafulla, uno de los cantantes colombianos más seguidos en redes, desmintió los rumores que lo vinculaban nuevamente con su ex Rochy.

Sin embargo, su reciente video generó especulaciones sobre su relación pasada con Karina García, avivando el debate entre sus seguidores.

Altafulla apareció con otra mujer en redes sociales; la compararon con Karina García

El video que desató los rumores

Altafulla compartió un video en TikTok en el que interpretaba parte de su nueva canción, acompañada de la frase “Llegó Navidad y yo sin ti…”.

Aunque el mensaje estaba relacionado con su música, varios seguidores interpretaron las imágenes como una posible indirecta sobre su vida amorosa, especialmente hacia Karina García, con quien mantuvo una relación muy mediática tras su participación en La Casa de los Famosos Colombia.

Según se indicó en varios medios, previo al video, en redes circulaban comentarios y publicaciones que sugerían que el cantante había retomado su vínculo amoroso con Rochy.

No obstante, Altafulla decidió aclarar la situación, descartando cualquier reconciliación y afirmando que no había retomado la relación.

De acuerdo a Noticias RCN, la aclaración buscó poner fin a las especulaciones que crecían entre sus seguidores.

Karina García y la sombra del pasado

Aunque negó estar con Rochy, el mensaje del video volvió a abrir el debate sobre sus sentimientos hacia Karina García.

Los seguidores interpretaron que las letras y el tono de la canción reflejan emociones personales más profundas, sugiriendo que Altafulla todavía podría no haber superado por completo su relación con García.

Esta interpretación se fortalece por la exposición mediática que ambos tuvieron tras su romance en el reality show y las constantes referencias en redes sociales, como se informó en su momento en medios como Infobae.

Según un artículo de Los 40, Los comentarios en redes fueron mixtos. Mientras algunos seguidores aseguran que todo se trata de estrategia promocional, otros mantienen la expectativa de un posible reencuentro con Karina, alimentando el debate sobre la vida privada del artista.

A pesar de esto, Altafulla ha dejado claro que su enfoque principal sigue siendo la música, intentando separar su carrera de las especulaciones sentimentales.

Por ahora, Altafulla mantiene el enfoque en su carrera musical, dejando claro que su prioridad es la promoción de su nueva canción y no los rumores sobre su vida amorosa.

Aun así, el video deja abierta la puerta a especulaciones sobre sus sentimientos hacia Karina García, mostrando cómo cada publicación del cantante sigue generando conversación y expectativa entre sus seguidores.

Mientras la música siga siendo su centro, cualquier gesto personal seguirá siendo motivo de atención en redes.